По итогам встречи с губернатором глава Североморска Олег Прасов подал в отставкуЧто нам октябрь изменчивый готовит? Знает Гидрометцентр России
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)13.10.24 09:00

Подразделения группировки войск «Центр» России продолжили продвижение в глубину обороны противника

В результате активных действий подразделений «Южной» группировки войск России нанесено поражение формированиям ВСУ. Противник потерял до 640 военнослужащих, боевую машину пехоты, восемь автомобилей, 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Archer» шведского производства, 155-мм гаубицу М777 производства США, 152-мм гаубицу «Мста-Б» и две 122-мм гаубицы Д-30. Уничтожено шесть складов боеприпасов.

Министерство обороны Российской Федерации 12 октября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделениями группировки войск «Север» на Липцовском и Волчанском направлениях нанесено поражение формированиям 57-й мотопехотной бригады ВСУ и 113-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Великие Проходы и Волчанские Хутора Харьковской области. ВСУ потеряли до 110 военнослужащих, восемь автомобилей и 122-мм гаубицу Д-30. Уничтожен склад материальных средств.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике 14-й, 30-й, 53-й, 63-й, 77-й механизированных и 3-й штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Петропавловка, Берестовое Харьковской области, Григоровка Донецкой Народной Республики, Червоная Диброва и Новоегоровка Луганской Народной Республики, а также балки Оливовский Яр. Отражено две контратаки штурмовых групп ВСУ. Потери противника составили до 465 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, десять автомобилей, 155-мм гаубица М114 производства США, 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», 122-мм гаубица Д-30 и 105-мм орудие L-119 производства Великобритании. Уничтожены три склада боеприпасов.

В результате активных действий подразделений «Южной» группировки войск нанесено поражение формированиям 23-й, 24-й, 30-й, 33-й механизированных, 5-й штурмовой и 81-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Часов Яр, Катериновка, Зализнянское, Миньковка, Ступочки, Антоновка и Серебрянка Донецкой Народной Республики. Отражено две контратаки штурмовых групп противника. ВСУ потеряли до 640 военнослужащих, боевую машину пехоты, восемь автомобилей, 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Archer» шведского производства, 155-мм гаубицу М777 производства США, 152-мм гаубицу «Мста-Б» и две 122-мм гаубицы Д-30. Уничтожено шесть складов боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике 110-й механизированной, 142-й, 152-й мотопехотных, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 38-й бригады морской пехоты, 109-й бригады теробороны и 14-й бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Димитров, Новодмитровка, Селидово, Дружба и Сухая Балка Донецкой Народной Республики. Отражено семь контратак штурмовых групп 100-й механизированной бригады и 49-го штурмового батальона ВСУ. Потери противника составили до 490 военнослужащих, восемь автомобилей, 152-мм орудие Д-20 и 100 мм-пушка «Рапира».

Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям 58-й мотопехотной бригады ВСУ и 21-й бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Великая Новоселка и Октябрь Донецкой Народной Республики. Отражено три контратаки штурмовых групп 72-й механизированной бригады ВСУ и 123-й бригады теробороны. Противник потерял до 140 военнослужащих и одиннадцать автомобилей. Уничтожен склад боеприпасов.

Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 31-й, 118-й механизированных, 141-й пехотной бригад ВСУ, 36-й бригады морской пехоты, 103-й и 108-й бригад территориальной обороны в районах населённых пунктов Казацкое Херсонской области, Каменское, Новоданиловка, Белогорье и Малая Токмачка Запорожской области. Потери ВСУ составили до 70 военнослужащих, семь автомобилей, 155-мм самоходная артиллерийская установка «Богдана», 85-мм дивизионная пушка Д-44, станция радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD». Уничтожен склад боеприпасов.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим работу военно-промышленного комплекса, скоплениям живой силы и военной техники противника в 146 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты 11 реактивных снарядов «HIMARS» производства США и 125 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа».

 

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Новая глава в истории освоения Арктики: от ледокола «Ленин» до титанов Северного Ледовитого океана
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВВ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ НУЖНЫ НЕ ТОЛЬКО ЗНАНИЯ, НО И ТЕРПЕНИЕВЕРНУЛСЯ НА МАЛУЮ РОДИНУ И ПРОДОЛЖИЛ КАРЬЕРУ ВРАЧА
-

Последние комментарии

Ольга
10.10.24 19:58
Спасибо! Очень интересно!
Комментарий к новости:Антон Зарайский: об обязательном медицинском страховании
Сергей
08.10.24 20:50
Сделали только половину дороги и то плохо. Тротуары не делали. Зато табличку первым делом приделали. Позор
Комментарий к новости:В Мурманске по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» и плана «На Севере — жить» завершён ремонт на улице Александра Невского
Светлана
04.10.24 09:58
Отправляете вы гуманитарную помощь участникам СВО, если да то как можно связаться с вами. Мой сын с г. Ефремова подписал контракт в г. Мурманске. Помощи с Ефремова им нет, сказали только с города, гд
Комментарий к новости:«Караван 51» - помощь участникам специальной военной операции оказывают ветераны Афганистана
-Правовая консультация (18+)Руководитель юридической практики в «SuperJob» Александр Южалин рассказал, как увеличить себе отдых в 2025 году
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3012345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире14:00Мультфильмы (0+/6+)14:30«Вечное свидание». Художественный фильм, 1-2 серия (12+)16:15«Прикосновение». Художественный фильм (12+)
-PRO Деньги (16+)Недвижимость, авто, путешествие, благотворительность — на что россияне потратили бы выигрыш в 100 млн рублей-PRO Валюту (16+)Курс евро провалился почти на 1,4 рубля, доллар просел на 1,17 рубля-PRO Энергетику (18+)На энергоблоке №2 Кольской АЭС досрочно завершился плановый капитальный ремонт с элементами модернизации-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 12 и 14 октября-PRO Нефть и газ (18+)Владимир Путин: сжиженный природный газ российских арктических проектов стал одним из основных грузов Северного морского пути-PRO Законы (18+)В Петрозаводске состоялось заседание постоянного комитета Парламентской Ассоциации Северо-Запада России по социальной политике
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика