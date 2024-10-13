Подразделения группировки войск «Центр» России продолжили продвижение в глубину обороны противника

В результате активных действий подразделений «Южной» группировки войск России нанесено поражение формированиям ВСУ. Противник потерял до 640 военнослужащих, боевую машину пехоты, восемь автомобилей, 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Archer» шведского производства, 155-мм гаубицу М777 производства США, 152-мм гаубицу «Мста-Б» и две 122-мм гаубицы Д-30. Уничтожено шесть складов боеприпасов.

Министерство обороны Российской Федерации 12 октября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделениями группировки войск «Север» на Липцовском и Волчанском направлениях нанесено поражение формированиям 57-й мотопехотной бригады ВСУ и 113-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Великие Проходы и Волчанские Хутора Харьковской области. ВСУ потеряли до 110 военнослужащих, восемь автомобилей и 122-мм гаубицу Д-30. Уничтожен склад материальных средств.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике 14-й, 30-й, 53-й, 63-й, 77-й механизированных и 3-й штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Петропавловка, Берестовое Харьковской области, Григоровка Донецкой Народной Республики, Червоная Диброва и Новоегоровка Луганской Народной Республики, а также балки Оливовский Яр. Отражено две контратаки штурмовых групп ВСУ. Потери противника составили до 465 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, десять автомобилей, 155-мм гаубица М114 производства США, 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», 122-мм гаубица Д-30 и 105-мм орудие L-119 производства Великобритании. Уничтожены три склада боеприпасов.

В результате активных действий подразделений «Южной» группировки войск нанесено поражение формированиям 23-й, 24-й, 30-й, 33-й механизированных, 5-й штурмовой и 81-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Часов Яр, Катериновка, Зализнянское, Миньковка, Ступочки, Антоновка и Серебрянка Донецкой Народной Республики. Отражено две контратаки штурмовых групп противника. ВСУ потеряли до 640 военнослужащих, боевую машину пехоты, восемь автомобилей, 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Archer» шведского производства, 155-мм гаубицу М777 производства США, 152-мм гаубицу «Мста-Б» и две 122-мм гаубицы Д-30. Уничтожено шесть складов боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике 110-й механизированной, 142-й, 152-й мотопехотных, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 38-й бригады морской пехоты, 109-й бригады теробороны и 14-й бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Димитров, Новодмитровка, Селидово, Дружба и Сухая Балка Донецкой Народной Республики. Отражено семь контратак штурмовых групп 100-й механизированной бригады и 49-го штурмового батальона ВСУ. Потери противника составили до 490 военнослужащих, восемь автомобилей, 152-мм орудие Д-20 и 100 мм-пушка «Рапира».

Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям 58-й мотопехотной бригады ВСУ и 21-й бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Великая Новоселка и Октябрь Донецкой Народной Республики. Отражено три контратаки штурмовых групп 72-й механизированной бригады ВСУ и 123-й бригады теробороны. Противник потерял до 140 военнослужащих и одиннадцать автомобилей. Уничтожен склад боеприпасов.

Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 31-й, 118-й механизированных, 141-й пехотной бригад ВСУ, 36-й бригады морской пехоты, 103-й и 108-й бригад территориальной обороны в районах населённых пунктов Казацкое Херсонской области, Каменское, Новоданиловка, Белогорье и Малая Токмачка Запорожской области. Потери ВСУ составили до 70 военнослужащих, семь автомобилей, 155-мм самоходная артиллерийская установка «Богдана», 85-мм дивизионная пушка Д-44, станция радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD». Уничтожен склад боеприпасов.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим работу военно-промышленного комплекса, скоплениям живой силы и военной техники противника в 146 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты 11 реактивных снарядов «HIMARS» производства США и 125 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа».

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