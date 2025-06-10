Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение формированиям ВСУ. Потери противника составили более 525 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, включая бронетранспортёр «Viking» шведского производства, девять пикапов и шесть орудий полевой артиллерии. Уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48 производства США.

Министерство обороны Российской Федерации 9 июня опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Ночью 9 июня Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесён массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по одному из аэродромов базирования самолётов тактической авиации ВСУ в районе н.п. Дубно Ровенской области. Это один из ответных ударов на совершенные киевским режимом террористические атаки по российским военным аэродромам.

Кроме того, высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и беспилотными летательными аппаратами нанесён удар по предприятиям, производящим вооружение и военную технику, цехам сборки ударных беспилотных летательных аппаратов, а также складам боеприпасов, вооружения и военной техники ВСУ. Цель ударов достигнута. Все назначенные объекты поражены.

Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение скоплениям живой силы и техники трёх механизированных, десантно-штурмовой бригад и штурмового полка ВСУ в районах населённых пунктов Павловка, Писаревка, Кияница и Новая Сечь Сумской области. Потери ВСУ составили свыше 145 военнослужащих, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей и три орудия полевой артиллерии. Уничтожено два склада боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Малеевка, Ольговка, Купянск и Изюмское Харьковской области. ВСУ потеряли более 220 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и 12 автомобилей. Уничтожены два артиллерийских орудия, станция радиоэлектронной борьбы «Пиранья» и четыре склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, мотопехотной, горно-штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Резниковка, Пазено, Северск, Часов Яр и Константиновка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 155 военнослужащих, боевую бронированную машину, два автомобиля, три артиллерийских орудия, в том числе 155 мм гаубицу «Paladin» производства США. Уничтожен склад боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника и увеличили площадь освобождённых территорий в Днепропетровской области. Нанесли поражение формированиям тяжёлой механизированной, двух механизированных, егерской, двух десантно-штурмовых бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Петровского, Красноармейск, Димитров, Новоукраинка, Удачное и Муравка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили более 525 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, включая бронетранспортёр «Viking» шведского производства, девять пикапов и шесть орудий полевой артиллерии. Уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48 производства США.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Поддубное, Комар Донецкой Народной Республики и Малиновка Запорожской области. ВСУ потеряли до 205 военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей и три артиллерийских орудия.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад и бригады береговой обороны ВСУ в районах населённых пунктов Малая Токмачка, Новоандреевка, Каменское, Белогорье Запорожской области и Антоновка Херсонской области. Противник потерял до 100 военнослужащих, четыре автомобиля, два орудия полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наёмников в 142 районах.

Силами Черноморского флота уничтожено два безэкипажных катера.

Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая ракета большой дальности «Нептун», две управляемые авиационные бомбы «JDAM» и четыре снаряда реактивной системы залпового огня «HIMARS» производства США, а также 212 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа».

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