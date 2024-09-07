Подразделения группировки войск «Центр» России с 31 августа по 6 сентября освободили н.п. Кирово, Птичье, Скучное, Карловка, Заветное и Журавка ДНР

Подразделения Южной группировки войск России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Потери противника за неделю составили свыше 4725 военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины, 29 автомобилей и 45 орудий полевой артиллерии, в том числе 18 производства стран НАТО. Также уничтожены 11 станций радиоэлектронной борьбы и 20 полевых складов боеприпасов.

Министерство обороны Российской Федерации 6 сентября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «с 31 августа по 6 сентября т.г. Вооружёнными Силами Российской Федерации было нанесено 17 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами «Кинжал», а также ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены: сборочные предприятия ракетно-космической и авиационной промышленности, критически важные объекты энергетики, склады ракетно-артиллерийского вооружения, топлива и материально-технических средств.

Кроме того, поражались цеха сборки беспилотных летательных аппаратов, места хранения безэкипажных катеров, а также пункты временной дислокации подразделений ВСУ, националистических формирований и иностранных наемников

В городе Полтава поражён 179-й объединенный учебно-тренировочный центр, где под руководством иностранных инструкторов осуществлялась подготовка специалистов радиоэлектронной борьбы и операторов беспилотных летательных аппаратов для участия в нанесении ударов по гражданским объектам на территории Российской Федерации.

В течение недели подразделения группировки войск «Север» продолжали операцию по уничтожению формирований ВСУ в Курской области. Ударами оперативно-тактической, армейской авиации, беспилотными летательными аппаратами и огнём артиллерии по районам сосредоточения личного состава и техники шести механизированных, танковой, двух десантно-штурмовых, егерской бригад ВСУ, бригады морской пехоты и трёх бригад теробороны сорваны попытки проведения атак и ввода резервов противника. На Волчанском и Липцовском направлениях поражены формирования штурмовой, егерской, десантно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны. За неделю в зоне ответственности группировки войск «Север» потери противника составили до 3280 военнослужащих, девять танков, 112 боевых бронированных машин, 135 автомобилей, 13 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе: четыре HIMARS и пять MLRS производства США, а также 34 орудия полевой артиллерии и 12 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы. Отражено шесть контратак штурмовых групп противника.

В течение недели подразделения группировки войск «Запад» занимали более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям пяти механизированных, мотопехотной, штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны, бригады нацгвардии и бригады спецназначения «Азов». Отражены 14 контратак штурмовых групп ВСУ. Противник потерял свыше 3350 военнослужащих, три танка, 10 боевых бронированных машин, в том числе два бронетранспортёра М113 производства США, 42 автомобиля, 37 орудий полевой артиллерии, из них двадцать одно из числа поставленных западными странами. Кроме того, уничтожены 14 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 45 полевых складов боеприпасов.

Подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике семи механизированных, мотопехотной, пехотной, аэромобильной, трех штурмовых бригад ВСУ и двух бригад теробороны. Отражено шесть контратак штурмовых групп противника. ВСУ потеряли свыше 4725 военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины, 29 автомобилей и 45 орудий полевой артиллерии, в том числе 18 производства стран НАТО. Также уничтожены 11 станций радиоэлектронной борьбы и 20 полевых складов боеприпасов.

В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск «Центр» освобождены населённые пункты Кирово, Птичье, Скучное, Карловка, Заветное и Журавка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям пяти механизированных, пехотной, егерской, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады нацгвардии и бригады теробороны. Отражены 53 контратаки подразделений ВСУ. За неделю на данном направлении потери противника составили до 3515 военнослужащих, четыре танка, 14 боевых бронированных машин и 32 орудия полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Восток» освободили населённый пункт Пречистовка Донецкой Народной Республики, заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных и мотопехотной бригады ВСУ и двух бригад теробороны. Отразили 10 контратак штурмовых групп. Противник потерял до 860 военнослужащих, три танка, две боевые бронированные машины, 29 автомобилей, шесть орудий полевой артиллерии, в том числе три 155-мм самоходные артиллерийские установки «Krab» польского производства.

Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированиям двух механизированных, пехотной, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады береговой обороны и трех бригад теробороны. Потери ВСУ составили до 485 военнослужащих, боевая бронированная машина, 31 автомобиль и шесть орудий полевой артиллерии, из них четыре 155-мм гаубицы западного производства. Кроме того, уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы и четыре полевых склада боеприпасов.

Средствами противовоздушной обороны за неделю сбит самолёт МиГ-29 воздушных сил Украины, а также перехвачены семь оперативно-тактических ракет «ATACMS» производства США, 20 управляемых авиационных бомб «Hammer» производства Франции, 54 реактивных снаряда «HIMARS» производства США и «Vampire» чешского производства, а также 367 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Силами Черноморского флота уничтожено 11 украинских безэкипажных катеров.

В течение недели на линии боевого соприкосновения 41 украинский военнослужащий сдался в плен.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 642 самолёта, 283 вертолёта, 31068 беспилотных летательных аппаратов, 578 зенитных ракетных комплексов, 17947 танков и других боевых бронированных машин, 1446 боевых машин реактивных систем залпового огня, 14158 орудий полевой артиллерии и миномётов, 25735 единиц специальной военной автомобильной техники».

Фото и видео: https://vk.com/mil