Подразделения «Южной» группировки войск России нанесли поражение формированиям ВСУ. Отразили три контратаки подразделений 28-й, 46-й механизированных и 81-й аэромобильной бригад ВСУ. Потери противника составили до 590 военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля, 155-мм гаубица М777 производства США, 122-мм гаубица Д-30 и 105-мм орудие М119 производства США.

Министерство обороны Российской Федерации 15 октября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделениями группировки войск «Север» на Липцовском и Волчанском направлениях нанесено поражение формированиям 57-й мотопехотной бригады ВСУ и 113-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Волчанск и Великие Проходы Харьковской области. Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, два автомобиля и полевой склад боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 53-й, 63-й, 77-й механизированных и 3-й штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Петропавловка, Берестовое Харьковской области, Григоровка Донецкой Народной Республики и Червоная Диброва Луганской Народной Республики. Отражено четыре контратаки штурмовых групп ВСУ. Противник потерял до 300 военнослужащих, танк, два автомобиля и две 122-мм гаубицы Д-30. Уничтожено два склада с боеприпасами.

Подразделения «Южной» группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям 24-й, 30-й, 33-й механизированных и 5-й штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Катериновка, Зализнянское, Миньковка и Антоновка Донецкой Народной Республики. Отразили три контратаки подразделений 28-й, 46-й механизированных и 81-й аэромобильной бригад ВСУ. Потери противника составили до 590 военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля, 155-мм гаубица М777 производства США, 122-мм гаубица Д-30 и 105-мм орудие М119 производства США.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 110-й механизированной, 142-й, 152-й мотопехотных бригад ВСУ, 38-й бригады морской пехоты, 109-й бригады теробороны и 14-й бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Димитров, Николаевка, Новодмитровка, Селидово, Дружба и Сухая Балка Донецкой Народной Республики. Отражено две контратаки штурмовых групп 100-й механизированной бригады ВСУ. Противник потерял до 500 военнослужащих, боевую бронированную машину, два автомобиля, 122-мм гаубицу Д-30 и 100-мм противотанковую пушку «Рапира».

Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ и 21-й бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Великая Новоселка и Октябрь Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 95 военнослужащих, бронетранспортёр, четыре автомобиля и 155-мм самоходная артиллерийская установка «Богдана».

Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированиям 35-й бригады морской пехоты и 124-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Степное Запорожской области и Антоновка Херсонской области. Потери ВСУ составили более 60 военнослужащих и два автомобиля. Уничтожен склад с боеприпасами.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 129 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба «Hammer» производства Франции и 43 беспилотных летательных аппарата самолетного типа».

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