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Мурманская область. Арктика (16+)09.01.25 09:00

Подразделения группировки войск «Центр» России улучшили положение по переднему краю в зоне СВО

Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Противник потерял свыше 530 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля и два буксируемых орудия.

Министерство обороны Российской Федерации 8 января опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям мотопехотной бригады ВСУ в районе населённого пункта Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли до 40 военнослужащих, боевую бронированную машину и артиллерийское орудие.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Богуславка, Двуречная, Загоруйковка и Петропавловка Харьковской области. Отражена контратака штурмовой группы ВСУ. Потери противника составили до 380 военнослужащих, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины HMMWV производства США, восемь автомобилей и четыре артиллерийских орудия. Уничтожены пять складов боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Северск, Белогоровка, Часов Яр, Васюковка и Янтарное Донецкой Народной Республики. Отражены три контратаки штурмовых групп противника. Потери ВСУ составили более 280 военнослужащих, взяты в плен 18 военнослужащих 46-й аэромобильной бригады ВСУ западнее населённого пункта Курахово Донецкой Народной Республики. Уничтожены: танк, боевая машина пехоты, бронетранспортёр М113 производства США, семь пикапов, два артиллерийских орудия и склад боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, егерской, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых батальонов ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны, двух бригад нацгвардии и бригады национальной полиции Украины в районах населённых пунктов Алексеевка, Андреевка, Надеждинка, Красное, Шевченко, Дзержинск, Волково, Красноармейск, Димитров, Песчаное, Воздвиженка, Новоелизоветовка, Щербиновка и Новоалександровка Донецкой Народной Республики. Отражены 13 контратак формирований ВСУ. Противник потерял свыше 530 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля и два буксируемых орудия.

Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям механизированной и двух десантно-штурмовых бригад ВСУ в районах населённых пунктов Богатырь, Великая Новоселка, Разлив и Константинополь Донецкой Народной Республики. Отражена контратака штурмовых подразделений противника. Потери ВСУ составили до 160 военнослужащих, боевая бронированная машина «MaxxPro» производства США, автомобиль, четыре орудия, в том числе 155-мм самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства. Уничтожены склад материальных средств и станция радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Малая Токмачка Запорожской области. Противник потерял до 70 военнослужащих, девять автомобилей и орудие полевой артиллерии.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, месту сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов, скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 147 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбито шесть реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» производства США и 105 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа».

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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