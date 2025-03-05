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Мурманская область. Арктика (16+)05.03.25 09:00

Подразделения группировки войск «Центр» России улучшили положение по переднему краю в зоне СВО

Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение формированиям ВСУ. Противник потерял до 595 военнослужащих, две боевые бронированные машины и пять пикапов. Уничтожено два артиллерийских орудия.

Министерство обороны Российской Федерации 4 марта опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Харьковском направлении подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение формированиям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Волчанск и Липцы Харьковской области. ВСУ потеряли до 45 военнослужащих, две боевые бронированные машины и два автомобиля.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике трёх механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Карповка, Катериновка, Кировск Донецкой Народной Республики, Шийковка и Каменка Харьковской области. Потери противника составили до 255 военнослужащих, четыре автомобиля и орудие полевой артиллерии западного производства. Уничтожено три станции радиоэлектронной борьбы.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям четырёх механизированных, аэромобильной и мотопехотной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Шевченко, Верхнекаменское, Плещеевка, Северск, Константиновка, Серебрянка и Краматорск Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 265 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, четыре автомобиля и три орудия полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям четырёх механизированных, егерской, штурмовой, воздушно-десантной бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Димитров, Новопавловка, Андреевка, Удачное, Елизаветовка, Красноармейск и Успеновка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 595 военнослужащих, две боевые бронированные машины и пять пикапов. Уничтожено два артиллерийских орудия.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Отрадное, Комар, Привольное Донецкой Народной Республики и Гуляйполе Запорожской области. Потери противника составили до 185 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, десять автомобилей и три орудия полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Садовое, Михайловка Херсонской области и Малые Щербаки Запорожской области. ВСУ потеряли до 60 военнослужащих, два автомобиля и станцию радиоэлектронной борьбы.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам с боеприпасами, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ в 142 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба «JDAM» производства США и 93 беспилотных летательных аппарата самолетного типа».

 

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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