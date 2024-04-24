Подразделения «Южной» группировки войск России в результате активных действий улучшили тактическое положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 79-й десантно-штурмовой и 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Константиновка, Парасковиевка и Острое ДНР. Потери ВСУ составили до 500 военнослужащих, три танка, боевая машина пехоты, пять автомобилей, 152 мм гаубица «Мста-Б», 122 мм гаубица Д-30, а также три полевых склада с боеприпасами.

Министерство обороны Российской Федерации 23 апреля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 63-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики. Противник потерял до 20 военнослужащих, два автомобиля, 152 мм гаубицу «Мста-Б» и 152 мм орудие Д-20.

Подразделения «Южной» группировки войск в результате активных действий улучшили тактическое положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 79-й десантно-штурмовой и 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Константиновка, Парасковиевка и Острое Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 500 военнослужащих, три танка, боевая машина пехоты, пять автомобилей, 152 мм гаубица «Мста-Б», 122 мм гаубица Д-30, а также три полевых склада с боеприпасами.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение, а также отразили девять контратак штурмовых групп 25-й воздушно-десантной, 59-й мотопехотной, 68-й и 71-й егерских, 23-й, 24-й, 100-й и 115-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Розовка, Уманское, Новобахмутовка, Первомайское, Очеретино, Нетайлово, Бердычи и Семеновка Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 360 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, 155 мм гаубицу М777 производства США, 152 мм гаубицу «Мста-Б», 122 мм гаубицу Д-30, 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», а также 105 мм орудие М101 производства США.

Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 59-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад ВСУ и 128-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Старомайорское, Водяное и Урожайное Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 95 военнослужащих, три автомобиля, 155 мм самоходная артиллерийская установка «Caesar» производства Франции, а также станция радиоэлектронной борьбы «Нота».

Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено огневое поражение живой силе и технике 65-й механизированной бригады ВСУ, 121-й и 126-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Работино Запорожской области, Берислав и Золотая Балка Херсонской области. Противник потерял до 70 военнослужащих, бронетранспортер и два пикапа, 155 мм гаубицу М777 производства США, две 122 мм гаубицы Д-30, а также 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса MIM-23 HAWK производства США, а также поражены: склад с беспилотными летательными аппаратами 113-й бригады теробороны, живая сила и военная техника ВСУ в 115-ти районах.

Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито 104 украинских беспилотных летательных аппарата, тактическая ракета «Точка-У», шесть реактивных снарядов «HIMARS» производства США и «Ольха», а также четыре авиационные управляемые бомбы «Hammer» производства Франции.

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