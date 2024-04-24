Жителей Мурманской области приглашают написать международный «Диктант Победы»Министерство труда и соцразвития напоминает северянам о шестидневной рабочей неделе в апреле
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)24.04.24 09:00

Подразделения группировки войск «Центр» России улучшили тактическое положение, а также отразили девять контратак штурмовых групп ВСУ

Подразделения «Южной» группировки войск России в результате активных действий улучшили тактическое положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 79-й десантно-штурмовой и 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Константиновка, Парасковиевка и Острое ДНР. Потери ВСУ составили до 500 военнослужащих, три танка, боевая машина пехоты, пять автомобилей, 152 мм гаубица «Мста-Б», 122 мм гаубица Д-30, а также три полевых склада с боеприпасами.

Министерство обороны Российской Федерации 23 апреля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 63-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики. Противник потерял до 20 военнослужащих, два автомобиля, 152 мм гаубицу «Мста-Б» и 152 мм орудие Д-20.

Подразделения «Южной» группировки войск в результате активных действий улучшили тактическое положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 79-й десантно-штурмовой и 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Константиновка, Парасковиевка и Острое Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 500 военнослужащих, три танка, боевая машина пехоты, пять автомобилей, 152 мм гаубица «Мста-Б», 122 мм гаубица Д-30, а также три полевых склада с боеприпасами.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение, а также отразили девять контратак штурмовых групп 25-й воздушно-десантной, 59-й мотопехотной, 68-й и 71-й егерских, 23-й, 24-й, 100-й и 115-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Розовка, Уманское, Новобахмутовка, Первомайское, Очеретино, Нетайлово, Бердычи и Семеновка Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 360 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, 155 мм гаубицу М777 производства США, 152 мм гаубицу «Мста-Б», 122 мм гаубицу Д-30, 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», а также 105 мм орудие М101 производства США.

Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 59-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад ВСУ и 128-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Старомайорское, Водяное и Урожайное Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 95 военнослужащих, три автомобиля, 155 мм самоходная артиллерийская установка «Caesar» производства Франции, а также станция радиоэлектронной борьбы «Нота».

Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено огневое поражение живой силе и технике 65-й механизированной бригады ВСУ, 121-й и 126-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Работино Запорожской области, Берислав и Золотая Балка Херсонской области. Противник потерял до 70 военнослужащих, бронетранспортер и два пикапа, 155 мм гаубицу М777 производства США, две 122 мм гаубицы Д-30, а также 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса MIM-23 HAWK производства США, а также поражены: склад с беспилотными летательными аппаратами 113-й бригады теробороны, живая сила и военная техника ВСУ в 115-ти районах.

Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито 104 украинских беспилотных летательных аппарата, тактическая ракета «Точка-У», шесть реактивных снарядов «HIMARS» производства США и «Ольха», а также четыре авиационные управляемые бомбы «Hammer» производства Франции.

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Мурманская область вошла в топ регионов России по перспективности трудоустройства во втором квартале 2024 года по версии hh.ru
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТОВ ПАСЗРМурманская областная Дума: ИТОГИ 2023 ГОДАМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2024
-

Последние комментарии

Александр
21.04.24 00:31
Серёжа пусть забор уберёт на своё законное место, а то снег убирать некуда!
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Териберка - жемчужина (Севера) беззакония
Попова Ирина Геннадьевна
16.04.24 15:05
Добрый день! Как можно подать заявку на фестиваль? *** Организацией и проведением фестиваля занимается Мурманский областной ДК имени С.М. Кирова. Попробуйте списаться с ними, вот ссылка по фестивалю
Комментарий к новости:В Умбе на берегу Белого моря состоится традиционный Международный фестиваль фольклора
Валентина
09.04.24 16:44
Здравствуйте, Ирина. SOS! SOS ! Как с Вами связаться для получения авторитетной внушительной помощи, а именно: МногоКвартирныйДом находится в ж/р Росляково на содержание в "Росляковское ЖКХ" . Под
Комментарий к новости:«Кто в доме хозяин»: Ирина Медведева – о том, как собственники могут помочь друг другу в решении общих проблем МКД
-Правовая консультация (18+)Эксперты рассказали, сколько стоят переработки на работе и как получить за них деньги
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
12345678910111213141516171819202122232425262728293012345
-Скоро в эфире14:00Мультфильмы (0+/6+)14:30Новости. Информационная программа (12+)15:00«Трудовой фронт Великой Отечественной». Документальный цикл (12+)
-PRO Деньги (16+)Предлагаемые административным работникам зарплаты за 5 лет выросли на 60%-PRO Валюту (16+)Цены на нефть слабо повышаются, к официальному курсу американская валюта снизилась, евро вырос-PRO Энергетику (18+)Мурманская ТЭЦ отмечает свой 90-летний юбилей-PRO ЖКХ (18+)В Мурманской области продолжают встречаться задержки отработки обращений граждан в соцсетях-PRO Нефть и газ (18+)Из 12,7 млрд т.н.э. запасов углеводородов, располагающихся на шельфе российской Арктики, сегодня временно недоступны 9,3 млрд т.н.э-PRO Законы (18+)Конституционный Суд разъяснил механизм прекращения обязательств управляющих компаний МКД
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика