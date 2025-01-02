Подразделения группировки войск «Центр» России улучшили тактическое положение в зоне СВО

Подразделения группировки войск «Запад» России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Потери противника составили до 330 военнослужащих, танк, три пикапа, самоходные артиллерийские установки 155-мм «Caesar» производства Франции и 122-мм «Гвоздика», а также 105-мм орудия М119 производства США и L119 производства Великобритании. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Нота» и склад боеприпасов.

Министерство обороны Российской Федерации 1 января опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям мотопехотной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Малые Проходы, Симиновка и Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли до 45 военнослужащих, автомобиль и 152-мм орудие Д-20.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад ВСУ, пяти бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Двуречная, Ивановка, Ковшаровка Харьковской области, Торское и Терны Донецкой Народной Республики. Отразили девять контратак штурмовых групп ВСУ. Потери противника составили до 330 военнослужащих, танк, три пикапа, самоходные артиллерийские установки 155-мм «Caesar» производства Франции и 122-мм «Гвоздика», а также 105-мм орудия М119 производства США и L119 производства Великобритании. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Нота» и склад боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной, пехотной и аэромобильной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Часов Яр, Дальнее и Курахово Донецкой Народной Республики. Отразили контратаку штурмовой группы противника. ВСУ потеряли свыше 250 военнослужащих, автомобиль, 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и 122-мм гаубицу Д-30.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных бригад, двух штурмовых батальонов ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Дзержинск, Щербиновка, Александрополь, Шевченко, Даченское, Славянка, Барановка, Ульяновка и Песчаное Донецкой Народной Республики. Отражены 14 контратак формирований ВСУ. Противник потерял до 235 военнослужащих, два танка, бронетранспортёры «Spartan» производства Великобритании и М113 американского производства, боевую бронированную машину, три автомобиля, 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Caesar» производства Франции, две 152-мм гаубицы «Мста-Б» и 152-мм орудие Д-20.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям танковой, двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Разлив, Богатырь, Нескучное, Великая Новоселка и Зеленое Поле Донецкой Народной Республики. Отразили три контратаки штурмовых групп противника. Потери ВСУ составили более 150 военнослужащих, боевая машина пехоты, четыре автомобиля, 155-мм самоходные артиллерийские установки «Paladin» производства США и «Богдана», 122-мм гаубица Д-30 и 105-мм орудие L119 производства Великобритании.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике пехотной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Степногорск Запорожской области, Приднепровское, Берислав Херсонской области и города Херсон. ВСУ потеряли до 40 военнослужащих, шесть автомобилей и 152-мм орудие Д-20.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение объекту энергетики, обеспечивавшему работу предприятия военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военных аэродромов, месту сборки безэкипажных катеров, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 142 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбито семь реактивных снарядов систем залпового огня «HIMARS» производства США и «Ураган», а также 66 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Силами Черноморского флота уничтожены три безэкипажных катера».

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