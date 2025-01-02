Если вдруг вы заболели: график работы медучреждений региона в новогодние праздникиЛюдям есть до всего дело: палеонтологи более 20 лет исследовали окаменелые экскременты динозавров, а в одном из музеев Лондона появилась гигантская скульптура Марса
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)02.01.25 09:00

Подразделения группировки войск «Центр» России улучшили тактическое положение в зоне СВО

Подразделения группировки войск «Запад» России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Потери противника составили до 330 военнослужащих, танк, три пикапа, самоходные артиллерийские установки 155-мм «Caesar» производства Франции и 122-мм «Гвоздика», а также 105-мм орудия М119 производства США и L119 производства Великобритании. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Нота» и склад боеприпасов.

Министерство обороны Российской Федерации 1 января опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям мотопехотной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Малые Проходы, Симиновка и Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли до 45 военнослужащих, автомобиль и 152-мм орудие Д-20.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад ВСУ, пяти бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Двуречная, Ивановка, Ковшаровка Харьковской области, Торское и Терны Донецкой Народной Республики. Отразили девять контратак штурмовых групп ВСУ. Потери противника составили до 330 военнослужащих, танк, три пикапа, самоходные артиллерийские установки 155-мм «Caesar» производства Франции и 122-мм «Гвоздика», а также 105-мм орудия М119 производства США и L119 производства Великобритании. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Нота» и склад боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной, пехотной и аэромобильной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Часов Яр, Дальнее и Курахово Донецкой Народной Республики. Отразили контратаку штурмовой группы противника. ВСУ потеряли свыше 250 военнослужащих, автомобиль, 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и 122-мм гаубицу Д-30.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных бригад, двух штурмовых батальонов ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Дзержинск, Щербиновка, Александрополь, Шевченко, Даченское, Славянка, Барановка, Ульяновка и Песчаное Донецкой Народной Республики. Отражены 14 контратак формирований ВСУ. Противник потерял до 235 военнослужащих, два танка, бронетранспортёры «Spartan» производства Великобритании и М113 американского производства, боевую бронированную машину, три автомобиля, 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Caesar» производства Франции, две 152-мм гаубицы «Мста-Б» и 152-мм орудие Д-20.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям танковой, двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Разлив, Богатырь, Нескучное, Великая Новоселка и Зеленое Поле Донецкой Народной Республики. Отразили три контратаки штурмовых групп противника. Потери ВСУ составили более 150 военнослужащих, боевая машина пехоты, четыре автомобиля, 155-мм самоходные артиллерийские установки «Paladin» производства США и «Богдана», 122-мм гаубица Д-30 и 105-мм орудие L119 производства Великобритании.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике пехотной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Степногорск Запорожской области, Приднепровское, Берислав Херсонской области и города Херсон. ВСУ потеряли до 40 военнослужащих, шесть автомобилей и 152-мм орудие Д-20.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение объекту энергетики, обеспечивавшему работу предприятия военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военных аэродромов, месту сборки безэкипажных катеров, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 142 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбито семь реактивных снарядов систем залпового огня «HIMARS» производства США и «Ураган», а также 66 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Силами Черноморского флота уничтожены три безэкипажных катера».

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)«Кадровый голод» — главное HR-словосочетание 2024 года
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВМурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНА
-

Последние комментарии

Олег
29.12.24 09:24
Хочу пойти на сво добровольцем
Комментарий к новости:Поехать добровольцем в зону СВО: Минобороны РФ подготовило порядок вступления граждан в добровольческие формирования
Давыдова Валентина
26.12.24 21:13
30 ноября 2024года отправила две посылки сыну в зону СВО из Воронежа. 3 декабря посылки доставили Москва 103400. С этого места посылки не отслеживаются и не доставлены в в/ч. Бардак. Вот ваше отноше
Комментарий к новости:Минобороны показало работу специалистов 6 Центрального узла фельдъегерско-почтовой связи ВС РФ, доставляющих почтовые отправления военнослужащим – участникам СВО от родственников
Ольга Кукушкина
25.12.24 21:56
Для полноты и достоверности предлагаемого репортажа возьмите интервью ещё у кого-то, кроме сотрудницы, которая провела на больничном более 7 месяцев в году. Вроде региональное ТВ, а новость, как у жёл
Комментарий к новости:«Палочная система» Евгения Петухова возмущает сотрудников ГИБДД ЗАТО Александровск
-Правовая консультация (18+)Правда и мифы об удержаниях из заработной платы
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
30311234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире15:25«Страна советов. Забытые вожди». Документальный фильм (12+)16:20«Хорошие новости». Информационная программа (12+)16:40«Хвостатые мстители». Полнометражный мультфильм (6+)
-PRO Деньги (16+)Зарплатные итоги года в Мурманской области: кто получит годовую премию и 13-ю зарплату, а также кому всё-таки повысили оклад в 2024 году?-PRO Валюту (16+)2024 год завершается с официальным курсом выше 100 рублей за доллар-PRO Энергетику (18+)Филиал ПАО «Россети» завершил ремонт более 30 ЛЭП в Мурманской области и Карелии-PRO ЖКХ (18+)Состоялся завершающий цикл встреч 2024 года заместителей главы города Юрия Сердечкина с мурманчанами-PRO Нефть и газ (18+)Правительство России передало строительство магистрального газопровода Волхов – Мурманск компании «Газпром»-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в январе 2025 года
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика