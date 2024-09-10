Подразделения группировки войск «Центр» России в результате активных и решительных действий освободили н.п. Мемрик ДНР

Подразделения группировки войск «Запад» России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Потери противника составили до 620 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, бронетранспортёр М113 производства США, шесть автомобилей, 155-мм самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, 155-мм гаубица FH-70 производства Великобритании, 155-мм гаубица «Paladin» и 155-мм гаубица М198 производства США, 152-мм гаубица Д-20, две 122-мм самоходные артиллерийские установки 2С1 «Гвоздика», три 105-мм орудия L119 производства Великобритании и три станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Уничтожено шесть полевых складов боеприпасов.

Министерство обороны Российской Федерации 9 сентября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделениями группировки войск «Север» на Липцовском и Волчанском направлениях нанесено поражение формированиям 92-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и 113-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Липцы, Гоптовка и Волчанские Хутора Харьковской области. Отражено две контратаки штурмовых групп 80-й и 82-й десантно-штурмовых бригад ВСУ. Противник потерял до 150 военнослужащих и два автомобиля.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике 14-й механизированной, 3-й штурмовой бригад ВСУ, 1-й бригады нацгвардии и 119-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Петропавловка Харьковской области, Нововодяное Луганской Народной Республики, Григоровка Донецкой Народной Республики и Серебрянского лесничества. Отразили две контратаки подразделений 53-й механизированной бригады ВСУ. Потери противника составили до 620 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, бронетранспортёр М113 производства США, шесть автомобилей, 155-мм самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, 155-мм гаубица FH-70 производства Великобритании, 155-мм гаубица «Paladin» и 155-мм гаубица М198 производства США, 152-мм гаубица Д-20, две 122-мм самоходные артиллерийские установки 2С1 «Гвоздика», три 105-мм орудия L119 производства Великобритании и три станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Уничтожено шесть полевых складов боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике 24-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой и 56-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Константиновка, Зализнянское и Часов Яр Донецкой Народной Республики. Отразили контратаку штурмовых групп противника. ВСУ потеряли до 490 военнослужащих, девять автомобилей, 155-мм гаубицу М198 производства США, 152-мм гаубицу «Мста-Б», два 152-мм орудия Д-20, две 122-мм гаубицы Д-30, 105-мм орудие М119 производства США и станцию радиоэлектронной борьбы. Уничтожено три склада боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных и решительных действий освободили населённый пункт Мемрик Донецкой Народной Республики, нанесли поражение формированиям 142-й пехотной, 71-й егерской бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Калиново, Михайловка, Розовка и Дружба Донецкой Народной Республики. Отразили восемь контратак штурмовых групп 68-й егерской бригады ВСУ, 2-й и 14-й бригад нацгвардии. Потери противника составили до 560 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, 152-мм самоходная артиллерийская установка 2С3 «Акация», 152-мм гаубица «Мста-Б», 152-мм орудие Д-20, четыре 122-мм гаубицы Д-30.

Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ, 105-й бригады теробороны и 21-й бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Золотая Нива, Октябрь Донецкой Народной Республики и Новодаровка Запорожской области. Отражено две контратаки штурмовых групп 72-й механизированной бригады ВСУ. Противник потерял до 125 военнослужащих три автомобиля, 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Krab» польского производства, 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Paladin» производства США.

Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированиям 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ и 39-й бригады береговой обороны в районах населённых пунктов Жеребянки Запорожской области, Отрадокаменка Херсонской области и города Херсон. Потери ВСУ составили до 75 военнослужащих, семь автомобилей, 152-мм орудие Д-20, 122-мм гаубица Д-30. Уничтожены два склада боеприпасов.

Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации поражены скопления живой силы и военной техники противника в 148 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы «Hammer» производства Франции, четыре реактивных снаряда «HIMARS» производства США и 45 беспилотных летательных аппаратов».

Фото и видео: https://vk.com/mil