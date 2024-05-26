Подразделения группировки войск «Центр» России в результате успешных боевых действий освободили населённый пункт Архангельское ДНР

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Противник потерял более 475 военнослужащих, две боевые бронированные машины и пять автомобилей. Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены: 155-мм буксируемая гаубица «FH-70» производства Великобритании, 152-мм гаубица Д-20, две 152-мм гаубицы «Мста-Б», 122-мм гаубица Д-30 и 105-мм орудие М119 производства США. Уничтожены два склада с боеприпасами ВСУ.

Министерство обороны Российской Федерации 25 мая опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделениями группировки войск «Север» продолжается продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике 57-й мотопехотной и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Юрченково и Бакшеевка Харьковской области. Отражено две контратаки в районах населённых пунктов Волчанск и Глубокое Харьковской области. Потери ВСУ за сутки составили до 220 военнослужащих и три автомобиля. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: 155-мм самоходная артиллерийская установка «Panzerhaubitze 2000» производства ФРГ, две 152-мм гаубицы Д-20, 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», две 122-мм гаубицы Д-30, 100-мм пушка МТ-12 «Рапира», а также боевые машины РСЗО «Vamire» чешского производства и «Град».

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение формированиям 241-й бригады территориальной обороны в районе населённого пункта Степовая Новоселовка Харьковской области. ВСУ потеряли до 210 военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля. В ходе контрабатарейной борьбы поражены: 152-мм гаубица Д-20, 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также 122-мм гаубица Д-30.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и 116-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Острое и Константиновка Донецкой Народной Республики. Противник потерял более 475 военнослужащих, две боевые бронированные машины и пять автомобилей. Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены: 155-мм буксируемая гаубица «FH-70» производства Великобритании, 152-мм гаубица Д-20, две 152-мм гаубицы «Мста-Б», 122-мм гаубица Д-30 и 105-мм орудие М119 производства США. Уничтожены два склада с боеприпасами ВСУ.

Подразделения группировки войск «Центр» в результате успешных боевых действий освободили населённый пункт Архангельское Донецкой Народной Республики. Кроме того, нанесли поражение формированиям 24-й, 100-й механизированных, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ, 241-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Новоселовка Первая, Яснобородовка, Зеленое Поле, Торецк и Константиновка Донецкой Народной Республики. Отражено три контратаки штурмовых групп 142-й, 144-й пехотных, 47-й механизированной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Шумы, Нетайлово и Соловьево Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 410 военнослужащих, три боевые бронированные машины и два автомобиля. В ходе контрабатарейной борьбы поражены: 155-мм гаубица М777, 152-мм пушка «Гиацинт-Б», 152-мм самоходная артиллерийская установка «Акация», 152-мм гаубица Д-20, 152-мм гаубица «Мста-Б», три 122-мм гаубицы Д-30, а также 105-мм гаубица М102 производства США.

Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение живой силе и технике 116-й механизированной бригады ВСУ, 102-й и 128-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Антоновка, Водяное, Сторожевое Донецкой Народной Республики и Гуляйполе Запорожской области. Отражена атака штурмовой группы 72-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Владимировка Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 120 военнослужащих, пять автомобилей, две 122-мм самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», 105-мм орудие М119 производства США и станцию радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD».

Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 35-й бригады морской пехоты и 123-й бригады теробороны в районе населённого пункта Тягинка Херсонской области и острова Борщевой. Потери ВСУ составили до 50 военнослужащих, три автомобиля, 155-мм гаубица М777 производства США, а также 152-мм гаубица Д-20.

Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение пункту временной дислокации иностранных наёмников, скоплениям живой силы и военной техники противника в 113 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбито 25 беспилотных летательных аппаратов, управляемая авиационная бомба «Hammer» производства Франции, а также три противорадиолокационные ракеты «HARM» производства США».

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