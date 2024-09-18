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Мурманская область. Арктика (16+)18.09.24 09:00

Подразделения группировки войск «Центр» России в зоне СВО продолжили продвижение в глубину обороны противника

Подразделения группировки войск «Южная» России нанесли поражение формированиям ВСУ. Отражено пять контратак штурмовых групп 56-й мотопехотной бригады ВСУ и 120-й бригады теробороны. Противник потерял до 685 военнослужащих, танк, семь автомобилей и 105-мм орудие М119 производства США.

Министерство обороны Российской Федерации 17 сентября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделениями группировки войск «Север» на Липцовском и Волчанском направлениях нанесено поражение формированиям 113-й и 125-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Волчанск и Верхняя Писаревка Харьковской области. ВСУ потеряли до 85 военнослужащих, 152-мм орудие Д-20 и 122-мм гаубицу Д-30.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 44-й, 67-й, 115-й механизированных, 3-й штурмовой бригад ВСУ, 104-й и 119-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Купянск, Петропавловка, Ковшаровка, Глушковка, Новоосиново, Кругляковка Харьковской области, Розовка Луганской Народной Республики и Терны Донецкой Народной Республики. Отражены три контратаки штурмовых групп 66-й механизированной бригады ВСУ. Потери противника составили до 600 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей, 155-мм самоходная артиллерийская установка «Богдана», две 155-мм гаубицы FH-70 производства Великобритании, 155-мм гаубицы М777 и М198 производства США, 152-мм орудие Д-20, 122-мм гаубица Д-30, два 105-мм орудия М119 производства США, станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США.

Подразделения группировки войск «Южная» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 24-й, 28-й, 93-й механизированных, 46-й аэромобильной бригад ВСУ и 116-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Часов Яр, Григоровка, Ступочки, Верхнекаменское, Острое, Дылеевка, Северск и Константиновка Донецкой Народной Республики. Отражено пять контратак штурмовых групп 56-й мотопехотной бригады ВСУ и 120-й бригады теробороны. ВСУ потеряли до 685 военнослужащих, танк, семь автомобилей и 105-мм орудие М119 производства США.

Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям 59-й, 148-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 118-й, 119-й бригад теробороны и штурмовой бригады «Лють» национальной полиции Украины в районах населённых пунктов Нелеповка, Димитров, Курахово, Цукурино, Михайловка, Гродовка и Новоэкономическое Донецкой Народной Республики. Отражено восемь контратак штурмовых групп 150-й механизированной, 142-й пехотной и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ. Потери противника составили до 475 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, 155-мм гаубица М777 производства США, 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и три 122-мм гаубицы Д-30.

Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям 72-й механизированной бригады ВСУ и 118-й бригады теробороны в районе населенного пункта Левадное Запорожской области. Отражено четыре контратаки штурмовых групп 116-й бригады теробороны. Противник потерял до 95 военнослужащих, 155-мм гаубицу FH-70 производства Великобритании, 152-мм орудие Д-20 и 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ, 37-й бригады морской пехоты и 121-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Новоалександровка, Токаревка, Веселое Херсонской области и Степногорск Запорожской области. Потери ВСУ составили до 20 военнослужащих, шесть автомобилей, 152-мм орудие Д-20. Уничтожен полевой склад боеприпасов.

Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации поражены объекты энергетики, обеспечивающие деятельность предприятий военно-промышленного комплекса Украины, места хранения вооружения, боеприпасов и материально-технических средств, а также скопления живой силы и военной техники противника в 145 районах.

Средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты реактивный снаряд «HIMARS» производства США и 36 беспилотных летательных аппаратов».

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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