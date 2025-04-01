В КАКИХ СТРАНАХ САМЫЕ ВЫСОКИЕ ПРОЦЕНТЫ ПО ВКЛАДАМЭксперты hh.ru обнаружили новые схемы мошенничества работников! Будьте внимательны
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)01.04.25 09:00

Подразделения группировки войск «Центр» России заняли более выгодные рубежи и позиции в зоне СВО

Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Потери украинских вооруженных формирований составили до 420 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, в том числе бронеавтомобиль VAB производства Франции и боевая бронированная машина HMMWV производства США. Уничтожены три пикапа, два орудия полевой артиллерии и мобильная станция радиоэлектронной борьбы.

Министерство обороны Российской Федерации 31 марта опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделениями группировки войск «Север» на Белгородском направлении нанесено поражение сосредоточениям живой силы и техники механизированной бригады, двух штурмовых полков ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Великий Прикол, Мирополье, Угроеды и Турья Сумской области. На Харьковском направлении поражены формирования мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Казачья Лопань и Волчанск Харьковской области. Потери противника составили до 70 военнослужащих, бронетранспортёр и артиллерийское орудие. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и склад горючего.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике трёх механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Купянск, Каменка, Двуречная, Кондрашовка, Загоруйковка Харьковской области и Торское Донецкой Народной Республики.  ВСУ потеряли свыше 200 военнослужащих, боевую бронированную машину, два пикапа и шесть орудий полевой артиллерии, из них три иностранного производства. Уничтожены четыре станции радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям пяти механизированных, аэромобильной бригад ВСУ, бригады спецназначения «Азов» и штурмовой бригады национальной полиции Украины в районах населённых пунктов Северск, Марково, Часов Яр, Дылеевка и Александро-Калиново Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 275 военнослужащих, американский бронетранспортёр М113, пять пикапов и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США.

Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике четырёх механизированных, штурмовой, пехотной, егерской бригад, двух бригад беспилотных систем, штурмового полка ВСУ и бригады морской пехоты в районах населённых пунктов Шевченко, Котлино, Красноармейск, Сергеевка, Новосергеевка и Удачное Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили до 420 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, в том числе бронеавтомобиль VAB производства Франции и боевая бронированная машина HMMWV производства США. Уничтожены три пикапа, два орудия полевой артиллерии и мобильная станция радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике танковой, трех механизированных, егерской, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населённых пунктов Шевченко, Новополь, Воскресенка, Вольное Поле и Ялта Донецкой Народной Республики. Потери противника составили более 160 военнослужащих, танк, три автомобиля и два орудия полевой артиллерии, в том числе 155-мм самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Новоандреевка, Степовое Запорожской области, Антоновка и Янтарное Херсонской области. Уничтожены до 50 военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля, станция радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов и склад горючего.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам инфраструктуры военного аэродрома, цехам производства, местам запуска беспилотных летательных аппаратов, складам боеприпасов, вооружения и имущества ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 147 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбито пять управляемых авиационных бомб «JDAM» производства США и 150 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа».

 

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Арктика: зона сотрудничества и конфронтации
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВМурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНА
-

Последние комментарии

Штельмах Галина Александровна
28.03.25 11:14
Добрый день! Подскажите когда заработает сайт личный кабинет военнослужащего??? Я мама солдата участника СВО, по его просьбе я в течении полутора месяцев не могу зайти в личный кабинет военнослужаще
Комментарий к новости:Минобороны России запустило новую версию сервиса «Личный кабинет военнослужащего» на официальном интернет-портале
Наталья
19.03.25 15:43
Посмотрела с удовольствием.
Комментарий к новости:Юлия Хараничева и Анастасия Полошовец: о, как идут вам, девушки, погоны!
Д.О. Вернер
13.03.25 12:33
Губернатор должен быть из местных! Ранее наши ПТУ, техникумы и ВУЗы готовили специалистов для области, у нас была местная промышленность, сельское хозяйство и целое ВРПО (с водоизмещением флота больш
Комментарий к новости:Губернатор Андрей Чибис и первый вице-премьер России Денис Мантуров обсудили дальнейшее развитие МАУ
-Правовая консультация (18+)Законы, вступающие в силу в апреле
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
311234567891011121314151617181920212223242526272829301234
-Скоро в эфире11:30Новости. Информационная программа (12+)12:00«Открытая студия». Прямой эфир12:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)«SuperJob Старт» поможет студентам устроиться на практику и найти стажировку-PRO Валюту (16+)Цены на нефть продолжают повышаться, доллар США укрепляется к евро-PRO Энергетику (18+)За год зарплаты энергетиков в Мурманской области выросли на 18 тысяч рублей, а спрос на кадры увеличился на 24%-PRO ЖКХ (18+)Мурманская область среди лидеров по модернизации коммунальных сетей на Северо-Западе-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в апреле
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»