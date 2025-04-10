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Мурманская область. Арктика (16+)10.04.25 09:00

Подразделения группировки войск «Центр» России заняли более выгодные рубежи и позиции в зоне СВО

Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Потери украинских вооружённых формирований составили до 435 военнослужащих, четыре автомобиля, четыре артиллерийских орудия, а также произведенные в США: бронетранспортёр М113, две боевые бронированные машины «HMMWV» и бронеавтомобиль «MaxxPro».

Министерство обороны Российской Федерации 9 апреля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделениями группировки войск «Север» на Белгородском направлении нанесено поражение формированиям двух механизированных, штурмовой, десантно-штурмовой бригад, бригады береговой обороны, двух штурмовых полков ВСУ и четырёх бригад теробороны в районах населённых пунктов Краснополье, Петрушевка, Степок, Турья, Окоп, Угроеды, Миропольское и Проходы Сумской области.

На Харьковском направлении поражена живая сила и техника механизированной, двух мотопехотных бригад, зенитно-ракетного полка ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Петровка, Ковали, Волчанск, Золочев Харьковской области и города Харьков. Потери противника составили до 120 военнослужащих, две боевые бронированные машины, установка разминирования УР-77, два автомобиля, два орудия полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Кировск, Ямполь Донецкой Народной Республики, Двуречанское Харьковской области, Макеевка Луганской Народной Республики, а также Серебрянского лесничества. ВСУ потеряли более 200 военнослужащих, боевую бронированную машину «Dzik» польского производства, пять автомобилей и четыре артиллерийских орудия, в том числе три западного производства. Уничтожен склад боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям трёх механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Григоровка, Тарасовка, Заря, Плещеевка и Клебан-Бык Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 300 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, шесть автомобилей, три орудия полевой артиллерии и две станции радиоэлектронной борьбы. Уничтожен склад материальных средств.

Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой, егерской бригад, двух бригад беспилотных систем, штурмового полка, полка беспилотных систем ВСУ и бригады морской пехоты в районах населённых пунктов Ленина, Котлино, Зеленый Кут, Елизаветовка, Зверево, Котляровка, Удачное, Красноармейск, Богдановка, Муравка, Новосергеевка и Петровского Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооружённых формирований составили до 435 военнослужащих, четыре автомобиля, четыре артиллерийских орудия, а также произведенные в США: бронетранспортёр М113, две боевые бронированные машины «HMMWV» и бронеавтомобиль «MaxxPro».

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, десантно-штурмовой и егерской бригад ВСУ в районах населённых пунктов Шевченко, Отрадное, Поддубное, Богатырь и Карла Маркса Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 150 военнослужащих, боевая бронированная машина, автомобиль и два орудия полевой артиллерии, в том числе 155 мм самоходная артиллерийская установка «Paladin» производства США.

Подразделения группировки войск «Днепр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям горно-штурмовой бригады, двух бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Понятовка, Днепровское Херсонской области, Новопавловка, Каменское и Благовещенское Запорожской области. Уничтожены свыше 90 военнослужащих, бронетранспортёр М113 производства США, две боевые бронированные машины, девять автомобилей, три артиллерийских орудия, две станции радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы и два склада боеприпасов.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение предприятию по производству оперативно-тактических ракет, цехам производства ударных беспилотных летательных аппаратов и местам их хранения, а также скоплениям живой силы, техники ВСУ и иностранных наёмников в 149 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбито шесть управляемых авиационных бомб «JDAM» производства США и 333 беспилотных летательных аппарата самолётного типа, в том числе 158 вне зоны специальной военной операции».

 

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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