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Мурманская область. Арктика (16+)13.04.25 09:00

Подразделения группировки войск «Центр» России заняли более выгодные рубежи и позиции в зоне СВО

Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение формированиям ВСУ. Потери противника составили до 440 военнослужащих, две боевые бронированные машины, в том числе американский бронетранспортёр М113, пять пикапов и пять орудий полевой артиллерии, включая 155 мм самоходные артиллерийские установки «Paladin» производства США и «Caesar» производства Франции.

Министерство обороны Российской Федерации 12 апреля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделениями группировки войск «Север» на Белгородском направлении нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Малая Рыбица, Михайловское, Миропольское, Краснополье и Угроеды Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение живой силе и технике механизированной и мотопехотной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Казачья Лопань и Волчанск Харьковской области. Потери ВСУ составили до 75 военнослужащих, боевая бронированная машина, пять автомобилей и пять орудий полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Купянск, Радьковка, Новая Кругляковка Харьковской области, Новое, Ямполь, Кировск Донецкой Народной Республики и Макеевка Луганской Народной Республики. ВСУ потеряли более 250 военнослужащих, боевую бронированную машину, восемь автомобилей и три артиллерийских орудия. Уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой, артиллерийской бригад ВСУ, бригады теробороны, бригады нацгвардии и бригады спецназначения «Азов» в районах населённых пунктов Никифоровка, Тарасовка, Славянск, Часов Яр, Белая Гора, Верхнекаменское, Константиновка и Щербиновка Донецкой Народной Республики. Противник потерял свыше 310 боевиков, восемь боевых бронированных машин, в том числе три бронетранспортёра М113 производства США, 18 автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям трёх механизированных бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Зверево, Котлино, Красноармейск, Котляровка, Богдановка, Удачное и Алексеевка Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 440 военнослужащих, две боевые бронированные машины, в том числе американский бронетранспортёр М113, пять пикапов и пять орудий полевой артиллерии, включая 155 мм самоходные артиллерийские установки «Paladin» производства США и «Caesar» производства Франции.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, десантно-штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населённых пунктов Богатырь, Поддубное, Отрадное, Шевченко, Вольное Поле Донецкой Народной Республики, Волчье и Филия Днепропетровской области. ВСУ потеряли более 155 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и четыре орудия полевой артиллерии, включая 155 мм гаубицу М777 производства США. Уничтожен склад горючего.

Подразделения группировки войск «Днепр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям горно-штурмовой бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Новоданиловка, Павловка Запорожской Области, Днепровское и Антоновка Херсонской области. Уничтожены до 60 военнослужащих, боевая машина пехоты, пять автомобилей, станция радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов и склад военно-технического имущества.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение авиационному предприятию военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военного аэродрома и гидропорта ВСУ, цехам ремонта бронетехники и сборки беспилотных летательных аппаратов, складам боеприпасов и ракет, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований в 153 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть управляемых авиационных бомб «JDAM» и пять реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» производства США, а также 154 беспилотных летательных аппарата самолетного типа».

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