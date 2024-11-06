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Мурманская область. Арктика (16+)06.11.24 09:00

Подразделения группировки войск «Центр» России заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике ВСУ

Подразделения «Южной» группировки войск России нанесли поражение формированиям ВСУ. Потери противника составили до 580 военнослужащих, боевая машина пехоты, пять автомобилей, 122 мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», две 122 мм гаубицы Д-30, 105 мм орудие М119 производства США, две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и два склада боеприпасов.

Министерство обороны Российской Федерации 5 ноября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям 57-й мотопехотной, 71-й егерской бригад ВСУ и 13-й бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Волчанск и Липцы Харьковской области. Потери ВСУ составили до 70 военнослужащих, два автомобиля и 122 мм гаубица Д-30. Уничтожен склад боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике 30-й, 116-й механизированных, 3-й штурмовой и 77-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Купянск, Берестовое, Петропавловка Харьковской области и Петровское Луганской Народной Республики. Отражено пять контратак штурмовых групп 14-й, 28-й механизированных бригад ВСУ и 1-й бригады нацгвардии. Противник потерял до 510 военнослужащих, боевую машину пехоты, три бронетранспортёра М113 и боевую бронированную машину «MaxxPro» производства США, четыре пикапа, 152 мм гаубицу «Мста-Б», две 122 мм гаубицы Д-30 и станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н». Уничтожено четыре полевых склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям 33-й, 54-й механизированных, 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой, 148-й артиллерийской бригад ВСУ, 101-й бригады охраны генерального штаба Украины и 18-й бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Зализнянское, Часов Яр, Дальнее, Марково, Улаклы, Курахово и Северск Донецкой Народной Республики. Отражены три контратаки подразделений 24-й механизированной бригады ВСУ. Потери противника составили до 580 военнослужащих, боевая машина пехоты, пять автомобилей, 122 мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», две 122 мм гаубицы Д-30, 105 мм орудие М119 производства США, две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и два склада боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике 93-й, 100-й, 151-й механизированных, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ, 35-й бригады морской пехоты и 119-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Воздвиженка, Берестки, Дзержинск, Заря, Леонидовка, Красное и Димитров Донецкой Народной Республики. Отражено девять контратак формирований 42-й, 117-й механизированных бригад ВСУ, 37-й и 38-й бригад морской пехоты. Противник потерял до 560 военнослужащих, два бронетранспортёра М113 производства США, три боевые бронированные машины, три автомобиля, 122 мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и 122 мм гаубицу Д-30.

Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированиям 58-й мотопехотной, 152-й пехотной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Великая Новоселка и Раздольное Донецкой Народной Республики. Отражены две контратаки подразделений 123-й бригады теробороны. Потери противника составили до 120 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и 155 мм самоходная артиллерийская установка «Paladin» производства США.

Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике 110-й механизированной, 141-й пехотной бригад, 124-й и 126-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Николаевка, Белозерка, Токаревка Херсонской области и Новоандреевка Запорожской области. Потери ВСУ составили до 60 военнослужащих, два автомобиля и 122 мм гаубица Д-30.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства ракетного вооружения, объектам энергетики, используемым для обеспечения ВСУ, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 143-х районах.

Средствами противовоздушной обороны сбито управляемая авиационная бомба «Hammer» производства Франции и 17 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа».

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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