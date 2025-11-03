Силами Черноморского флота в северо-западной части Чёрного моря уничтожено шесть безэкипажных катеров.

Министерство обороны Российской Федерации 2 ноября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям двух механизированных, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Андреевка, Искрисковщина, Кондратовка, Павловка и Садки Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Волчанск, Двуречанское и Окоп Харьковской области. ВСУ потеряли более 180 военнослужащих, бронетранспортёр, девять автомобилей и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и радиолокационная станция RADA RPS-42 производства Израиля, а также семь складов материальных средств.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике четырёх механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Куриловка, Боровая, Купянск-Узловой и Лесная Стенка Харьковской области. В районе населённого пункта Купянск Харьковской области штурмовые отряды 6-й армии продолжают уничтожение окруженной группировки противника. Пресечена попытка прорыва украинских формирований к реке Оскол южнее населённого пункта Купянск-Узловой Харьковской области с целью выхода из кольца окружения. Уничтожено 14 боевиков 43-й механизированной бригады ВСУ, три пикапа и два квадроцикла. Отражены три атаки подразделений 151-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Благодатовка, Великая Шапковка и Нечволодовка Харьковской области с целью деблокирования окруженных формирований. Уничтожено до 20 боевиков и бронеавтомобиль «Джура». За сутки в районе населённого пункта Купянск Харьковской области уничтожены до 50 украинских военнослужащих, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», бронеавтомобиль «Джура», два грузовых автомобиля, пять пикапов и два квадроцикла.

Всего в зоне ответственности группировки войск «Запад» потери противника составили до 215 военнослужащих, бронетранспортёр М113 производства США, четыре боевые бронированные машины, 18 автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены семь станций радиоэлектронной борьбы, станция радиоэлектронной разведки и три склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям пяти механизированных, двух десантно-штурмовых, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Иванополье, Константиновка, Северск, Славянск и Резниковка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 120 военнослужащих, танк «Leopard» производства ФРГ, семь боевых бронированных машин и шесть пикапов. Уничтожены радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48 производства США, три склада материальных средств и склад горючего.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, десантно-штурмовой, штурмовой бригад, трех штурмовых полков ВСУ, трёх бригад морской пехоты, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Белицкое, Вольное, Гришино, Котлино, Родинское Донецкой Народной Республики, Ивановка и Новоподгорное Днепропетровской области. В населенном пункте Красноармейск Донецкой Народной Республики штурмовые отряды 2-й армии продолжают уничтожение окруженных формирований ВСУ в районах железнодорожного вокзала и промзоны за железной дорогой.

Завершается зачистка от украинских боевиков населённых пунктов Гнатовка и Рог Донецкой Народной Республики. Кроме того, противник выбит из укрепленного опорного пункта на юго-востоке города. Отражено девять атак противника в северном и северо-западном направлениях с целью выхода из окружения. Пресечена попытка прорыва боевиков 425 штурмового полка «Скала» ВСУ на боевой бронированной машине в сторону населённого пункта Гришино Донецкой Народной Республики. Все боевики уничтожены.

Подразделения 5-й мотострелковой бригады 51-й армии продолжили сжимать кольцо окружения группировки противника с востока, расширили зону контроля в северной, восточной, юго-восточной частях населённого пункта Димитров Донецкой Народной Республики и освободили 26 зданий. За сутки в данном районе уничтожено до 140 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и два пикапа, в плен взято двое военнослужащих ВСУ. Всего в зоне ответственности группировки войск «Центр» потери противника составили более 520 военнослужащих, бронетранспортёр М113 производства США, шесть боевых бронированных машин «Казак» и шесть автомобилей.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад, трёх штурмовых полков ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Даниловка, Орестополь, Тихое Днепропетровской области, Гуляйполе, Новое Запорожье и Успеновка Запорожской области. ВСУ потеряли до 240 военнослужащих, бронетранспортёр, две боевые бронированные машины, 13 автомобилей и артиллерийское орудие.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике горно-штурмовой бригады и бригады береговой обороны ВСУ в районах населённых пунктов Лукьяновское, Степногорск Запорожской области, Антоновка и Никольское Херсонской области. Уничтожены свыше 80 военнослужащих, 12 автомобилей, пять станций радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов, склад горючего и два склада материальных средств.

Оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, местам хранения и подготовки к запуску ударных беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 141 районе.

Силами Черноморского флота в северо-западной части Чёрного моря уничтожено шесть безэкипажных катеров.

Средствами противовоздушной обороны сбито четыре управляемые авиационные бомбы, четыре реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS» производства США и 283 беспилотных летательных аппарата самолетного типа».

