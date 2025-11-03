В Мурманской области стартовал конкурс «На Севере буду мамой!»С любовью к братьям нашим меньшим: кота Наруто приютили в полицейском участке Чили, а саудовский инженер построил дом-улей
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)03.11.25 09:00

Подразделения группировки войск «Центр» России завершают зачистку от украинских боевиков н.п. Гнатовка и Рог в Донецкой Народной Республике

Силами Черноморского флота в северо-западной части Чёрного моря уничтожено шесть безэкипажных катеров.

Министерство обороны Российской Федерации 2 ноября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям двух механизированных, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Андреевка, Искрисковщина, Кондратовка, Павловка и Садки Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Волчанск, Двуречанское и Окоп Харьковской области. ВСУ потеряли более 180 военнослужащих, бронетранспортёр, девять автомобилей и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и радиолокационная станция RADA RPS-42 производства Израиля, а также семь складов материальных средств.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике четырёх механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Куриловка, Боровая, Купянск-Узловой и Лесная Стенка Харьковской области. В районе населённого пункта Купянск Харьковской области штурмовые отряды 6-й армии продолжают уничтожение окруженной группировки противника. Пресечена попытка прорыва украинских формирований к реке Оскол южнее населённого пункта Купянск-Узловой Харьковской области с целью выхода из кольца окружения. Уничтожено 14 боевиков 43-й механизированной бригады ВСУ, три пикапа и два квадроцикла. Отражены три атаки подразделений 151-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Благодатовка, Великая Шапковка и Нечволодовка Харьковской области с целью деблокирования окруженных формирований. Уничтожено до 20 боевиков и бронеавтомобиль «Джура». За сутки в районе населённого пункта Купянск Харьковской области уничтожены до 50 украинских военнослужащих, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», бронеавтомобиль «Джура», два грузовых автомобиля, пять пикапов и два квадроцикла.

Всего в зоне ответственности группировки войск «Запад» потери противника составили до 215 военнослужащих, бронетранспортёр М113 производства США, четыре боевые бронированные машины, 18 автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены семь станций радиоэлектронной борьбы, станция радиоэлектронной разведки и три склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям пяти механизированных, двух десантно-штурмовых, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Иванополье, Константиновка, Северск, Славянск и Резниковка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 120 военнослужащих, танк «Leopard» производства ФРГ, семь боевых бронированных машин и шесть пикапов. Уничтожены радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48 производства США, три склада материальных средств и склад горючего.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, десантно-штурмовой, штурмовой бригад, трех штурмовых полков ВСУ, трёх бригад морской пехоты, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Белицкое, Вольное, Гришино, Котлино, Родинское Донецкой Народной Республики, Ивановка и Новоподгорное Днепропетровской области. В населенном пункте Красноармейск Донецкой Народной Республики штурмовые отряды 2-й армии продолжают уничтожение окруженных формирований ВСУ в районах железнодорожного вокзала и промзоны за железной дорогой.

Завершается зачистка от украинских боевиков населённых пунктов Гнатовка и Рог Донецкой Народной Республики. Кроме того, противник выбит из укрепленного опорного пункта на юго-востоке города. Отражено девять атак противника в северном и северо-западном направлениях с целью выхода из окружения. Пресечена попытка прорыва боевиков 425 штурмового полка «Скала» ВСУ на боевой бронированной машине в сторону населённого пункта Гришино Донецкой Народной Республики. Все боевики уничтожены.

Подразделения 5-й мотострелковой бригады 51-й армии продолжили сжимать кольцо окружения группировки противника с востока, расширили зону контроля в северной, восточной, юго-восточной частях населённого пункта Димитров Донецкой Народной Республики и освободили 26 зданий. За сутки в данном районе уничтожено до 140 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и два пикапа, в плен взято двое военнослужащих ВСУ. Всего в зоне ответственности группировки войск «Центр» потери противника составили более 520 военнослужащих, бронетранспортёр М113 производства США, шесть боевых бронированных машин «Казак» и шесть автомобилей.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад, трёх штурмовых полков ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Даниловка, Орестополь, Тихое Днепропетровской области, Гуляйполе, Новое Запорожье и Успеновка Запорожской области. ВСУ потеряли до 240 военнослужащих, бронетранспортёр, две боевые бронированные машины, 13 автомобилей и артиллерийское орудие.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике горно-штурмовой бригады и бригады береговой обороны ВСУ в районах населённых пунктов Лукьяновское, Степногорск Запорожской области, Антоновка и Никольское Херсонской области. Уничтожены свыше 80 военнослужащих, 12 автомобилей, пять станций радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов, склад горючего и два склада материальных средств.

Оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, местам хранения и подготовки к запуску ударных беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 141 районе.

Силами Черноморского флота в северо-западной части Чёрного моря уничтожено шесть безэкипажных катеров.

Средствами противовоздушной обороны сбито четыре управляемые авиационные бомбы, четыре реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS» производства США и 283 беспилотных летательных аппарата самолетного типа».

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Российскому бизнесу потребовалось более 259 тысячи рекламщиков, в некоторых вакансиях зарплата доходит до 1 млн рублей
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведенияБУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Сотрудники службы безопасности банка не будут звонить вам. Это мошенники
-

Последние комментарии

марат
02.11.25 19:36
Работаю слесарем КИПиА 7 разряда за год зарплата чего-то не выросла. Зачем это вранье нужно , кого вы хотите обмануть , какие на***н 90000 рублей? * - купюры внесены редакцией.
Комментарий к новости:Сколько можно заработать в атомной промышленности?
Ira89
30.10.25 14:57
Как-то странно всё это! Сомнительно, чтобы с такой мелочёвкой северяне обращались к президенту.
Комментарий к новости:Губернатор Андрей Чибис провёл личный приём граждан по поручению Президента РФ
Светлана Леонидовна
26.10.25 16:48
Живу на Старостина, 11/ с 1991г, с ужасом ожидаю строительство пресловутого ФОКа. Смотрела в окна на зеленый массив под окном, выросший на бывшей стройке, но его уже снесли. Надеялась, что на этом мес
Комментарий к новости:Планы строительства в Мурманске на пустыре около улицы Старостина физкультурно-оздоровительного комплекса нравятся не всем горожанам
-Правовая консультация (18+)Законы, вступающие в силу в ноябре
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930
-Скоро в эфире12:00«Хорошие новости». Информационная программа (12+)12:25«Корабли штурмуют бастионы». Художественный фильм (16+)14:00Мультфильмы (0+/6+)
-PRO Деньги (16+)ФАС распорядилась: тарифы на электроэнергию в 2026 году проиндексировать с 1 октября-PRO Валюту (16+)В Мурманске аллею Полярной дивизии украсили «Огненные картины»-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС успешно завершилась полномасштабная партнёрская проверка ВАО АЭС-PRO ЖКХ (18+)ФАС распорядилась: тарифы на электроэнергию в 2026 году проиндексировать с 1 октября-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в ноябре
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»