Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение формированиям ВСУ. Потери украинских вооруженных формирований составили до 510 военнослужащих, семь автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии.

Министерство обороны Российской Федерации 30 марта опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделениями группировки войск «Север» на Белгородском направлении нанесено поражение сосредоточениям живой силы и техники трёх механизированных бригад, бригады беспилотных систем, двух штурмовых полков ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Краснополье, Угроеды, Петрушевка, Проходы, Миропольское Сумской области и Слатино Харьковской области. На Харьковском направлении поражены формирования мотопехотной бригады ВСУ в районе населённого пункта Волчанск Харьковской области. Потери противника составили до 70 военнослужащих, боевая бронированная машина, пять автомобилей и два орудия полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Купянск Харьковской области, Надия Луганской Народной Республики и Редкодуб Донецкой Народной Республики, а также Серебрянского лесничества. ВСУ потеряли до 240 военнослужащих, два бронетранспортёра М113 производства США, боевую разведывательную машину «Dingo» производства Великобритании, шесть пикапов, четыре орудия полевой артиллерии, в том числе три иностранного производства и боевую машину реактивной системы залпового огня «Верба». Уничтожены станции радиоэлектронной борьбы «Нота» и «Захист-АФ», радиолокационная станция RADA производства Израиля и склад боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям танковой, семи механизированных, мотопехотной, штурмовой, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады специального назначения в районах населённых пунктов Часов Яр, Ступочки, Алексеево-Дружковка, Северск, Константиновка, Николаевка, Плещеевка, Ульяновка, Новооленовка и Катериновка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 300 военнослужащих, два танка, две боевые машины пехоты, три бронетранспортёра М113 производства США, четыре боевые бронированные машины, восемь пикапов, два артиллерийских орудия и склад боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Центр» в результате успешных наступательных действий завершили освобождение населённого пункта Запорожье Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение формированиям четырёх механизированных, егерской, двух штурмовых бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка, штурмового батальона ВСУ, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Зверево, Удачное, Песчаное, Котлино, Миролюбовка, Шевченко, Успеновка, Алексеевка, Новосергеевка, Петровское, Красноармейск и Новоторецкое Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили до 510 военнослужащих, семь автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Поддубное, Карла Маркса, Вольное Поле, Разлив, Ялта, Веселое, Зеленое Поле Донецкой Народной Республики и Малиевка Днепропетровской области. Потери противника составили более 140 военнослужащих, автомобиль и три орудия полевой артиллерии. Уничтожено три станции радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям трёх механизированных бригад и трёх бригад береговой обороны ВСУ в районах населённых пунктов Новоандреевка, Степовое Запорожской области, Днепровское, Садовое Херсонской области и города Херсон. Уничтожены до 65 военнослужащих, бронетранспортёр М113 производства США, четыре автомобиля, орудие полевой артиллерии, станция радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и склад горючего.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам инфраструктуры военных аэродромов, складам боеприпасов, предприятию по сборке беспилотных летательных аппаратов и местам их хранения, а также скоплениям живой силы и техники противника в 140 районах.

В результате ракетного удара по пункту временной дислокации подразделений СБУ и сил специальных операций ГУР Украины уничтожено до 170 украинских боевиков и иностранных наёмников.

Средствами противовоздушной обороны сбито две управляемые авиационные бомбы «JDAM» производства США и 78 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа».

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