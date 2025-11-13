За сутки в зоне ответственности группировки войск «Центр» России потери противника составили до 450 военнослужащих, боевая машина пехоты, четыре бронетранспортёра западного производства, девять боевых бронированных машин, восемь пикапов и станция радиоэлектронной борьбы.

Министерство обороны Российской Федерации 12 ноября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Алексеевка, Видновка и Юнаковка Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населённых пунктов Высокое, Пролетарка, Синельниково и Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли более 100 военнослужащих, 13 автомобилей, радиолокационную станцию и четыре склада материальных средств.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике трёх механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Петропавловка, Куриловка Харьковской области, Святогорск, Коровий Яр и Дроновка Донецкой Народной Республики. В районе населённого пункта Купянск Харьковской области штурмовые отряды 6-й армии продолжали уничтожение окруженной группировки противника.

Отражена атака штурмовых подразделений 1-й бригады нацгвардии в районе населённого пункта Петровка Харьковской области. В результате огневого поражения уничтожено до 50 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина «Senator» канадского производства, миномёт, четыре станции радиоэлектронной борьбы и четыре пикапа. Всего в зоне ответственности группировки войск «Запад» потери противника составили до 215 военнослужащих, две боевые бронированные машины и 21 автомобиль. Уничтожены два склада боеприпасов и девять станций радиоэлектронной борьбы.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Северск, Звановка, Славянск, Краматорск и Константиновка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 75 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, в том числе бронеавтомобиль HMMWV производства США и бронеавтомобиль «Казак», 18 автомобилей, четыре станции радиоэлектронной борьбы и склад материальных средств.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, двух егерских, четырёх десантно-штурмовых, воздушно-десантной, аэромобильной бригад, четырёх штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты и трёх бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Белицкое, Шевченко, Вольное, Торецкое, Розы Люксембург, Доброполье и Родинское Донецкой Народной Республики.

В населённом пункте Красноармейск Донецкой Народной Республики штурмовые группы 2-й армии ведут активные наступательные действия в западной части города, северо-западных и восточных кварталах Центрального района, а также на территории западной промзоны. Завершена зачистка от украинских боевиков населённого пункта Сухой Яр Донецкой Народной Республики.

Отражены девять атак 32-й механизированной бригады и 425-го штурмового полка «Скала» ВСУ из района населённого пункта Гришино Донецкой Народной Республики, в том числе на бронетехнике, с целью деблокирования окруженной группировки ВСУ. Уничтожено 17 единиц военной техники и до 40 военнослужащих.

В населённом пункте Димитров Донецкой Народной Республики подразделения 5-й мотострелковой бригады 51-й армии продолжают наступление в микрорайоне Восточный, в южной части населённого пункта и в направлении микрорайона Западный. За сутки на красноармейском направлении уничтожены более 250 украинских военнослужащих, 22 единицы вооружения и военной техники, в том числе 12 боевых бронированных машин и три автомобиля.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжали продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям механизированной, штурмовой бригад, трёх штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Орлы, Орестополь, Нечаевка, Даниловка, Великомихайловка Днепропетровской области, Зеленый Гай и Сладкое Запорожской области. ВСУ потеряли до 250 военнослужащих, боевую бронированную машину, 14 автомобилей, орудие полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Днепр» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой бригад и бригады береговой обороны ВСУ в районах населённых пунктов Степногорск, Малая Токмачка, Новоандреевка Запорожской области и Никольское Херсонской области. Уничтожены до 60 военнослужащих, восемь автомобилей, 155-мм самоходная артиллерийская установка «Богдана», пять станций радиоэлектронной борьбы, станция радиоэлектронной разведки, две радиолокационные станции и четыре склада материальных средств.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, местам запуска беспилотных летательных аппаратов, позициям подразделений ПВО, пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 149 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS» производства США и 133 беспилотных летательных аппарата самолётного типа».

