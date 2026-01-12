Подразделения группировки войск «Днепр» России освободили населённый пункт Белогорье Запорожской области
Министерство обороны Российской Федерации 11 января опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.
Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад и штурмового полка ВСУ в районах населённых пунктов Кондратовка, Мирополье и Андреевка Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям бригады теробороны в районах населённых пунктов Старица и Марьино Харьковской области. ВСУ потеряли до 205 военнослужащих, два автомобиля, два склада боеприпасов и три склада материальных средств.
Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике трёх механизированных, штурмовой, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Ковшаровка, Синиха, Новоосиново, Моначиновка, Нечволодовка и Глушковка Харьковской области. На Купянском направлении отражены две атаки формирований 92-й штурмовой и 116-й механизированной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Благодатовка и Купянск-Узловой Харьковской области. Уничтожено до 15 украинских боевиков. Не имея возможности пробиться в город Купянск Харьковской области, ВСУ для обозначения якобы своего присутствия в городе, предприняли безуспешную попытку установки при помощи беспилотного летательного аппарата украинского флага на здании городской администрации. Флаг и беспилотный летательный аппарат уничтожены. Потери противника в зоне ответственности группировки войск «Запад» составили до 200 военнослужащих, три боевые бронированные машины и 15 автомобилей. Уничтожено четыре склада боеприпасов.
Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям четырёх механизированных бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населённых пунктов Никифоровка, Константиновка, Николаевка, Райское, Краматорск и Славянск Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили более 160 военнослужащих, бронетранспортёр, три боевые бронированные машины, 14 автомобилей, 155 самоходная артиллерийская установка АS-90 производства Великобритании и два склада боеприпасов.
Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике трёх тяжёлых механизированных, двух механизированных, пехотной, аэромобильной, двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ, четырёх бригад нацгвардии и бригады спецназначения «Азов» в районах населённых пунктов Торецкое, Доброполье, Артемовка, Водянское, Гришино, Белицкое Донецкой Народной Республики, Новопавловка, Гавриловка и Новоподгородное Днепропетровской области. Потери противника составили свыше 400 военнослужащих, боевая машина пехоты «Bradley» производства США, бронетранспортёр VAB производства Франции, пять боевых бронированных машин, 12 автомобилей, 155 самоходная артиллерийская установка АS-90 производства Великобритании и станция радиоэлектронной борьбы.
Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад, трёх штурмовых полков, штурмового батальона ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Шевченковское, Зализничное, Прилуки, Новоукраинка, Жовтневое, Голубково, Самойловка Запорожской области и Александровка Днепропетровской области. Противник потерял более 290 военнослужащих и 18 автомобилей. Уничтожено два склада материальных средств.
Подразделения группировки войск «Днепр» в результате активных и решительных действий освободили населённый пункт Белогорье Запорожской области. Нанесли поражение формированиям горно-штурмовой бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Орехов, Кирово, Юрковка Запорожской области и Садовое Херсонской области. Уничтожены до 75 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, 21 автомобиль, артиллерийское орудие, реактивная система залпового огня и два склада боеприпасов.
Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение предприятию военно-промышленного комплекса Украины, объектам энергетики и транспортной инфраструктуры, задействованным в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 149 районах.
Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы и 130 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа».
Фото и видео: https://vk.com/mil