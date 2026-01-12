Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. За сутки потери противника составили свыше 400 военнослужащих, боевая машина пехоты «Bradley» производства США, бронетранспортёр VAB производства Франции, пять боевых бронированных машин, 12 автомобилей, 155 самоходная артиллерийская установка АS-90 производства Великобритании и станция радиоэлектронной борьбы.

Министерство обороны Российской Федерации 11 января опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад и штурмового полка ВСУ в районах населённых пунктов Кондратовка, Мирополье и Андреевка Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям бригады теробороны в районах населённых пунктов Старица и Марьино Харьковской области. ВСУ потеряли до 205 военнослужащих, два автомобиля, два склада боеприпасов и три склада материальных средств.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике трёх механизированных, штурмовой, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Ковшаровка, Синиха, Новоосиново, Моначиновка, Нечволодовка и Глушковка Харьковской области. На Купянском направлении отражены две атаки формирований 92-й штурмовой и 116-й механизированной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Благодатовка и Купянск-Узловой Харьковской области. Уничтожено до 15 украинских боевиков. Не имея возможности пробиться в город Купянск Харьковской области, ВСУ для обозначения якобы своего присутствия в городе, предприняли безуспешную попытку установки при помощи беспилотного летательного аппарата украинского флага на здании городской администрации. Флаг и беспилотный летательный аппарат уничтожены. Потери противника в зоне ответственности группировки войск «Запад» составили до 200 военнослужащих, три боевые бронированные машины и 15 автомобилей. Уничтожено четыре склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям четырёх механизированных бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населённых пунктов Никифоровка, Константиновка, Николаевка, Райское, Краматорск и Славянск Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили более 160 военнослужащих, бронетранспортёр, три боевые бронированные машины, 14 автомобилей, 155 самоходная артиллерийская установка АS-90 производства Великобритании и два склада боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике трёх тяжёлых механизированных, двух механизированных, пехотной, аэромобильной, двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ, четырёх бригад нацгвардии и бригады спецназначения «Азов» в районах населённых пунктов Торецкое, Доброполье, Артемовка, Водянское, Гришино, Белицкое Донецкой Народной Республики, Новопавловка, Гавриловка и Новоподгородное Днепропетровской области. Потери противника составили свыше 400 военнослужащих, боевая машина пехоты «Bradley» производства США, бронетранспортёр VAB производства Франции, пять боевых бронированных машин, 12 автомобилей, 155 самоходная артиллерийская установка АS-90 производства Великобритании и станция радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад, трёх штурмовых полков, штурмового батальона ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Шевченковское, Зализничное, Прилуки, Новоукраинка, Жовтневое, Голубково, Самойловка Запорожской области и Александровка Днепропетровской области. Противник потерял более 290 военнослужащих и 18 автомобилей. Уничтожено два склада материальных средств.

Подразделения группировки войск «Днепр» в результате активных и решительных действий освободили населённый пункт Белогорье Запорожской области. Нанесли поражение формированиям горно-штурмовой бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Орехов, Кирово, Юрковка Запорожской области и Садовое Херсонской области. Уничтожены до 75 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, 21 автомобиль, артиллерийское орудие, реактивная система залпового огня и два склада боеприпасов.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение предприятию военно-промышленного комплекса Украины, объектам энергетики и транспортной инфраструктуры, задействованным в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 149 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы и 130 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа».

