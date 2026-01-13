Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. За сутки потери украинских вооружённых формирований составили более 400 военнослужащих. Уничтожены пять боевых бронированных машин, включая бронетранспортёр «Stryker» производства США, бронеавтомобили HMMWV американского производства и «Bushmaster» производства Австралии, а также три пикапа и артиллерийское орудие.

Министерство обороны Российской Федерации 12 января опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад и штурмового полка ВСУ в районах населённых пунктов Андреевка, Кондратовка и Мирополье Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям бригады теробороны в районе населенного пункта Старица Харьковской области. ВСУ потеряли свыше 240 военнослужащих, 16 автомобилей, три орудия полевой артиллерии, в том числе 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Krab» польского производства. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы и три склада материальных средств.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Благодатовка, Ковшаровка, Моначиновка, Нечволодовка, Новоосиново, Петровка и Синиха Харьковской области. Потери противника составили более 180 военнослужащих, бронетранспортёр М113 и два бронеавтомобиля HMMWV производства США, 12 пикапов, а также боевая машина реактивной системы залпового огня «Град». Уничтожены три склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям четырёх механизированных, мотопехотной бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населённых пунктов Кондратовка, Константиновка, Краматорск, Никифоровка, Славянск и Степановка Донецкой Народной Республики. Противник потерял свыше 190 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортёры М113 производства США и «Puma» итальянского производства, 14 автомобилей, три орудия полевой артиллерии, включая 155-мм самоходные артиллерийские установки «Paladin» производства США и «Archer» шведского производства. Уничтожены четыре склада боеприпасов и материальных средств.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, пехотной, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ и пяти бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Белицкое, Водянское, Гришино Донецкой Народной Республики, Гавриловка и Новоподгородное Днепропетровской области. Потери украинских вооружённых формирований составили более 400 военнослужащих. Уничтожены пять боевых бронированных машин, включая бронетранспортёр «Stryker» производства США, бронеавтомобили HMMWV американского производства и «Bushmaster» производства Австралии, а также три пикапа и артиллерийское орудие.

Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад и трёх штурмовых полков ВСУ в районах населённых пунктов Александровка, Орлы Днепропетровской области, Голубково, Горькое, Зализничное, Новоукраинка, Самойловка и Шевченковское Запорожской области. ВСУ потеряли до 205 военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля и боевую машину реактивной системы залпового огня «Град».

В результате решительных действий подразделений группировки войск «Днепр» освобождён населённый пункт Новобойковское Запорожской области. Нанесено поражение формированиям горно-штурмовой бригады, бригады береговой обороны ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Кирово, Орехов, Юрковка Запорожской области и Садовое Херсонской области. Уничтожены до 50 украинских военнослужащих, шесть автомобилей и артиллерийское орудие.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетики и транспортной инфраструктуры, задействованным в интересах ВСУ, военным аэродромам, предприятию по производству и местам хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 157 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты пять управляемых авиационных бомб, четыре реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS» производства США и 52 беспилотных летательных аппарата самолетного типа».

