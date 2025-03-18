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Мурманская область. Арктика (16+)18.03.25 09:00

Подразделения группировки войск «Днепр» России освободили населённый пункт Степовое Запорожской области

Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение формированиям ВСУ. Противник потерял более 495 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, в том числе боевую машину пехоты «Bradley» производства США, 10 автомобилей, три артиллерийских орудия и две станции радиоэлектронной борьбы.

Министерство обороны Российской Федерации 17 марта опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Харьковском направлении подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Волчанск и Казачья Лопань Харьковской области. ВСУ потеряли до 90 военнослужащих и 18 автомобилей. Уничтожен склад боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике мотопехотной, механизированной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Копанки, Новоегоровка Харьковской области и Редкодуб Донецкой Народной Республики. Потери противника составили более 225 военнослужащих, восемь автомобилей, орудие полевой артиллерии, три станции радиоэлектронной борьбы.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, пехотной и штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Крымское, Александрополь и Веролюбовка Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили свыше 190 военнослужащих, два автомобиля и орудие полевой артиллерии. Уничтожен полевой склад боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Срибное, Удачное, Димитров, Шевченко и Успеновка Донецкой Народной Республики. Противник потерял более 495 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, в том числе боевую машину пехоты «Bradley» производства США, 10 автомобилей, три артиллерийских орудия и две станции радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Восток» в ходе ведения активных действий нанесли поражение формированиям двух мотопехотных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Богатырь, Федоровка и Отрадное Донецкой Народной Республики. Потери противника составили более 140 военнослужащих, две боевые бронированные машины и шесть автомобилей.

Подразделения группировки войск «Днепр» в результате активных и решительных действий освободили населённый пункт Степовое Запорожской области. Нанесли поражение живой силе и технике бригады береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Тягинка Херсонской области и Павловка Запорожской области. Уничтожены до 65 военнослужащих, пять автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение военным объектам аэродромной инфраструктуры, центру подготовки специалистов беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наёмников в 159 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбито две управляемые авиационные бомбы «JDAM» производства США и 177 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа».

 

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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