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Мурманская область. Арктика (16+)06.07.25 09:00

Подразделения группировки войск России нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам горючего и военно-технического имущества ВСУ

Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение формированиям ВСУ. Потери украинских вооруженных формирований составили до 440 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, семь автомобилей, боевая машина реактивной системы залпового огня «Град» и пять орудий полевой артиллерии.

Министерство обороны Российской Федерации 4 июля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» в Сумской области улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Храповщина, Кондратовка, Бессаловка, Садки, Новая Сечь и Андреевка Сумской области. ВСУ потеряли до 210 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 11 автомобилей, пять орудий полевой артиллерии и три склада боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Запад» нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Купянск, Березовка, Песчаное и Петровка Харьковской области. Потери ВСУ составили свыше 230 военнослужащих, восемь автомобилей и три артиллерийских орудия. Уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы, станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США и четыре склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Резниковка, Часов Яр, Северск и Константиновка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 140 военнослужащих, два пикапа, орудие полевой артиллерии, пусковую установку реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства, станцию радиоэлектронной борьбы и склад материальных средств.

Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, воздушно-десантной бригад ВСУ, двух бригад теробороны, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Родинское, Новоэкономическое, Бойковка, Красноармейск, Гродовка Донецкой Народной Республики и Новопавловка Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили до 440 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, семь автомобилей, боевая машина реактивной системы залпового огня «Град» и пять орудий полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Камышеваха, Поддубное Донецкой Народной Республики, Полтавка, Малиновка, Гуляйполе и Темировка Запорожской области. ВСУ потеряли более 155 военнослужащих, три боевые бронированные машины и шесть автомобилей.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной бригады, бригады береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Малая Токмачка Запорожской области, Токаревка и Антоновка Херсонской области. Потери ВСУ составили свыше 90 военнослужащих, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены шесть станций радиоэлектронной борьбы, три склада боеприпасов и склад материальных средств.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации уничтожены две пусковые установки и две радиолокационные станции AN/МPQ-65 зенитного ракетного комплекса «Patriot» производства США, нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам горючего и военно-технического имущества, цеху сборки и местам хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации формирований ВСУ, националистов и иностранных наёмников в 152 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты реактивный снаряд системы залпового огня «HIMARS» производства США, управляемая ракета большой дальности «Нептун», три управляемые авиационные бомбы и 371 беспилотный летательный аппарат самолётного типа».

 

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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