Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение формированиям ВСУ. Потери украинских вооруженных формирований составили до 440 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, семь автомобилей, боевая машина реактивной системы залпового огня «Град» и пять орудий полевой артиллерии.

Министерство обороны Российской Федерации 4 июля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» в Сумской области улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Храповщина, Кондратовка, Бессаловка, Садки, Новая Сечь и Андреевка Сумской области. ВСУ потеряли до 210 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 11 автомобилей, пять орудий полевой артиллерии и три склада боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Запад» нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Купянск, Березовка, Песчаное и Петровка Харьковской области. Потери ВСУ составили свыше 230 военнослужащих, восемь автомобилей и три артиллерийских орудия. Уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы, станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США и четыре склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Резниковка, Часов Яр, Северск и Константиновка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 140 военнослужащих, два пикапа, орудие полевой артиллерии, пусковую установку реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства, станцию радиоэлектронной борьбы и склад материальных средств.

Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, воздушно-десантной бригад ВСУ, двух бригад теробороны, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Родинское, Новоэкономическое, Бойковка, Красноармейск, Гродовка Донецкой Народной Республики и Новопавловка Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили до 440 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, семь автомобилей, боевая машина реактивной системы залпового огня «Град» и пять орудий полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Камышеваха, Поддубное Донецкой Народной Республики, Полтавка, Малиновка, Гуляйполе и Темировка Запорожской области. ВСУ потеряли более 155 военнослужащих, три боевые бронированные машины и шесть автомобилей.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной бригады, бригады береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Малая Токмачка Запорожской области, Токаревка и Антоновка Херсонской области. Потери ВСУ составили свыше 90 военнослужащих, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены шесть станций радиоэлектронной борьбы, три склада боеприпасов и склад материальных средств.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации уничтожены две пусковые установки и две радиолокационные станции AN/МPQ-65 зенитного ракетного комплекса «Patriot» производства США, нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам горючего и военно-технического имущества, цеху сборки и местам хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации формирований ВСУ, националистов и иностранных наёмников в 152 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты реактивный снаряд системы залпового огня «HIMARS» производства США, управляемая ракета большой дальности «Нептун», три управляемые авиационные бомбы и 371 беспилотный летательный аппарат самолётного типа».

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