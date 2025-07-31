Подразделения группировки войск России нанесли поражение транспортной инфраструктуре Украины, используемой в интересах ВСУ, складу робототехнических комплексов
Министерство обороны Российской Федерации 30 июля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.
Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, десантно-штурмовой бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населённых пунктов Пролетарское, Юнаковка и Андреевка Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной, танковой бригад и штурмового полка ВСУ в районах населённых пунктов Меловое и Волчанские Хутора Харьковской области. ВСУ потеряли свыше 190 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, два автомобиля и артиллерийское орудие. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы, три склада боеприпасов и четыре склада материальных средств.
Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям механизированной и штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Осиново Харьковской области и Шандриголово Донецкой Народной Республики. Потери противника составили более 245 военнослужащих, две боевые бронированные машины и 12 автомобилей. Уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы и восемь складов боеприпасов.
Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике четырёх механизированных бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Константиновка, Иванополье, Васюковка и Дзержинск Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 200 военнослужащих, шесть автомобилей, два артиллерийских орудия западного производства, станцию радиоэлектронной борьбы и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы. Уничтожены два склада боеприпасов и три склада материальных средств.
Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям трёх механизированных, десантно-штурмовой, штурмовой, пехотной бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Константиновка, Иванополье, Васюковка и Дзержинск Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооружённых формирований составили до 410 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, реактивная система залпового огня «Vampire» чешского производства, три артиллерийских орудия и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы.
Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Искра, Александроград, Зеленый Гай Донецкой Народной Республики, Вороное, Январское и Новопетровское Днепропетровской области. ВСУ потеряли более 210 военнослужащих, три боевые бронированные машины, десять автомобилей и артиллерийское орудие западного производства. Уничтожены два склада боеприпасов и склад материальных средств.
Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад, бригады береговой обороны ВСУ, трёх бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Белогорье, Новоандреевка, Веселянка, Григоровка, Орехов Запорожской области, Ольговка и Антоновка Херсонской области. Противник потерял до 55 военнослужащих, два автомобиля, артиллерийское орудие, четыре станции радиоэлектронной борьбы и две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы. Уничтожены два склада боеприпасов и пять складов материальных средств.
Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение транспортной инфраструктуре, используемой в интересах ВСУ, складу робототехнических комплексов, пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наёмников в 156 районах.
Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы и 133 беспилотных летательных аппарата самолетного типа».
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