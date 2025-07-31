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Мурманская область. Арктика (16+)31.07.25 09:00

Подразделения группировки войск России нанесли поражение транспортной инфраструктуре Украины, используемой в интересах ВСУ, складу робототехнических комплексов

Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение формированиям ВСУ. Потери украинских вооружённых формирований составили до 410 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, реактивная система залпового огня «Vampire» чешского производства, три артиллерийских орудия и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы.

Министерство обороны Российской Федерации 30 июля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, десантно-штурмовой бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населённых пунктов Пролетарское, Юнаковка и Андреевка Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной, танковой бригад и штурмового полка ВСУ в районах населённых пунктов Меловое и Волчанские Хутора Харьковской области. ВСУ потеряли свыше 190 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, два автомобиля и артиллерийское орудие. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы, три склада боеприпасов и четыре склада материальных средств.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям механизированной и штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Осиново Харьковской области и Шандриголово Донецкой Народной Республики. Потери противника составили более 245 военнослужащих, две боевые бронированные машины и 12 автомобилей. Уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы и восемь складов боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике четырёх механизированных бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Константиновка, Иванополье, Васюковка и Дзержинск Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 200 военнослужащих, шесть автомобилей, два артиллерийских орудия западного производства, станцию радиоэлектронной борьбы и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы. Уничтожены два склада боеприпасов и три склада материальных средств.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям трёх механизированных, десантно-штурмовой, штурмовой, пехотной бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Константиновка, Иванополье, Васюковка и Дзержинск Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооружённых формирований составили до 410 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, реактивная система залпового огня «Vampire» чешского производства, три артиллерийских орудия и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Искра, Александроград, Зеленый Гай Донецкой Народной Республики, Вороное, Январское и Новопетровское Днепропетровской области. ВСУ потеряли более 210 военнослужащих, три боевые бронированные машины, десять автомобилей и артиллерийское орудие западного производства. Уничтожены два склада боеприпасов и склад материальных средств.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад, бригады береговой обороны ВСУ, трёх бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Белогорье, Новоандреевка, Веселянка, Григоровка, Орехов Запорожской области, Ольговка и Антоновка Херсонской области. Противник потерял до 55 военнослужащих, два автомобиля, артиллерийское орудие, четыре станции радиоэлектронной борьбы и две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы. Уничтожены два склада боеприпасов и пять складов материальных средств.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение транспортной инфраструктуре, используемой в интересах ВСУ, складу робототехнических комплексов, пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наёмников в 156 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы и 133 беспилотных летательных аппарата самолетного типа».

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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