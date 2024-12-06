За сутки потери ВСУ составили более 300 военнослужащих. Уничтожены три танка, три боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, станция радиоэлектронной борьбы и пять минометов.

Министерство обороны Российской Федерации 5 декабря опубликовало сводку о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации в Курской области. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают действия по разгрому группировки противника, вклинившейся на территорию Курской области.

Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям четырех механизированных, тяжёлой механизированной, танковой, трёх десантно-штурмовых бригад, а также двух бригад территориальной обороны ВСУ в районах населённых пунктов Викторовка, Казачья Локня, Лебедевка, Леонидово, Малая Локня, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Никольский, Новая Сорочина, Новоивановка, Плёхово и Свердликово.

Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнём артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Александрия, Гуево, Заолешенка, Колмаков, Мартыновка, Правда и Черкасское Поречное, а также Басовка, Беловоды, Журавка и Локня в Сумской области.

За сутки потери ВСУ составили более 300 военнослужащих. Уничтожены три танка, три боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, станция радиоэлектронной борьбы и пять минометов.

Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается».

Фото и видео: https://vk.com/mil