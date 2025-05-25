Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение формированиям ВСУ. Потери противника составили до 410 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортёр М113 производства США, 11 автомобилей и три артиллерийских орудия.

Министерство обороны Российской Федерации 24 мая опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Ночью 24 мая Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесён групповой удар высокоточным оружием наземного базирования и беспилотными летательными аппаратами по предприятию военно-промышленного комплекса Украины, выпускающему ракетное оружие и ударные беспилотные летательные аппараты, центру радиотехнической разведки и позиции зенитного ракетного комплекса «Patriot» производства США. Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены.

Подразделениями группировки войск «Север» в результате успешных действий освобождён населенный пункт Локня Сумской области. Нанесено поражение скоплениям живой силы и техники двух десантно-штурмовых, пехотной бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Юнаковка, Бессаловка, Мирополье, Садки, Марьино Сумской области и Рубленое Харьковской области. Потери ВСУ составили свыше 155 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, четыре автомобиля, десять орудий полевой артиллерии и склад боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Купянск, Андреевка Харьковской области, Редкодуб и Ямполь Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 215 военнослужащих, три боевые бронированные машины, включая бронетранспортёр М113 производства США, 17 автомобилей, два артиллерийских орудия, в том числе 155 мм самоходную артиллерийскую установку «Braveheart» производства Великобритании. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск в результате решительных действий освободили населённый пункт Ступочки Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике трёх механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Звановка, Северск, Серебрянка, Константиновка, Бересток, Заря и Александро-Шультино Донецкой Народной Республики. Противник потерял свыше 280 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, десять автомобилей, два орудия полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Центр» нанесли поражение формированиям тяжёлой механизированной бригады ВСУ, бригады морской пехоты, бригады спецназначения, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Муравка, Яблоновка, Новосергеевка, Николаевка, Новоэкономическое, Алексеевка и Димитров Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 410 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортёр М113 производства США, 11 автомобилей и три артиллерийских орудия.

Подразделения группировки войск «Восток» в результате решительных действий освободили населённый пункт Отрадное Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Комар, Зеленое Поле, Новополь Донецкой Народной Республики и Гуляйполе Запорожской области. ВСУ потеряли свыше 200 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, семь автомобилей и три орудия полевой артиллерии. Уничтожено две станции радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям горно-штурмовой бригады, двух бригад береговой обороны ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Малая Токмачка Запорожской области, Марьевка Днепропетровской области, Тягинка, Токаревка и Зеленовка Херсонской области. Уничтожены до 70 военнослужащих, восемь автомобилей, два артиллерийских орудия и две станции радиоэлектронной борьбы.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение отдельному центру сил специальных операций, центру авиации СБУ, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наёмников в 153 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты самолёт МиГ-29 воздушных сил Украины, три управляемые авиационные бомбы «JDAM» и семь реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» производства США, а также 174 беспилотных летательных аппарата самолетного типа».

Фото: https://ria.ru/20250524/spetsoperatsiya-2018832204.html#pv=g%3D2018842169%2Fp%3D2018839749

Видео: https://vk.com/mil