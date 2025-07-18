Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение формированиям ВСУ. Потери украинских вооруженных формирований составили более 420 военнослужащих, три боевые бронированные машины, в том числе бронеавтомобиль HMMWV производства США, пять автомобилей, а также четыре артиллерийских орудия и радиолокационная станция RADA производства Израиля.

Министерство обороны Российской Федерации 17 июля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ в районах населённых пунктов Рыжевка, Варачино, Павловка и Кондратовка Сумской области. На Харьковском направлении освободили населённый пункт Дегтярное Харьковской области. Нанесено поражение подразделениям двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Волчанск, Гатище и Тихое Харьковской области. ВСУ потеряли до 160 военнослужащих, боевую бронированную машину, восемь автомобилей, пять артиллерийских орудий, в том числе 155 мм самоходную гаубицу «Panzerhaubitze 2000» производства ФРГ.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Коровий Яр, Карповка, Волчий Яр, Новоселовка Донецкой Народной Республики и Дружелюбовка Харьковской области. Потери противника составили более 215 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, включая три бронетранспортёра М113 производства США, 13 автомобилей и орудие полевой артиллерии. Уничтожены радиолокационная станция RADA производства Израиля, станция радиоэлектронной борьбы и станция радиоэлектронной разведки, а также пять складов боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике трёх механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Северск, Белая Гора, Иванополье и Новоселовка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 135 военнослужащих, два пикапа, три артиллерийских орудия. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Центр» активными действиями освободили населённый пункт Попов Яр Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям пяти механизированных, десантно-штурмовой, егерской, штурмовой бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты и бригады теробороны в районах населённых пунктов Удачное, Муравка, Петровского, Степановка и Новоукраинка Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили более 420 военнослужащих, три боевые бронированные машины, в том числе бронеавтомобиль HMMWV производства США, пять автомобилей, а также четыре артиллерийских орудия и радиолокационная станция RADA производства Израиля.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ, двух бригад морской пехоты и бригады теробороны в районах населённых пунктов Новогеоргиевка, Малиевка Днепропетровской области и Зеленое Поле Запорожской области. ВСУ потеряли до 190 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, 11 автомобилей, три орудия полевой артиллерии и две станции радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Днепр» улучшили тактическое положение и освободили населённый пункт Каменское Запорожской области. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Белогорье, Новоданиловка, Степовое и Новоандреевка Запорожской области. Уничтожены до 65 военнослужащих, восемь автомобилей, артиллерийское орудие, шесть станций радиоэлектронной борьбы, четыре склада боеприпасов и два склада материальных средств.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение цехам предприятия, производящего ударные FPV-дроны, местам хранения и управления беспилотными летательными аппаратами, укрытиям комплексов противовоздушной обороны, объектам полевого аэродрома, а также пунктам временной дислокации украинских формирований в 133-х районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 308 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа».

Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов вчера поздравил командование и личный состав 7-й гвардейской десантно-штурмовой Краснознаменной, орденов Суворова и Кутузова дивизии (горной) с освобождением населённого пункта Каменское в Запорожской области.

«Военнослужащие соединения с первых дней специальной военной операции образцово выполняют воинский долг на самых ответственных направлениях, своим ратным подвигом подтверждая славное наследие и традиции воинов-фронтовиков, освобождавших родную землю», – сказано в телеграмме.

Глава российского военного ведомства подчеркнул, что воины-гвардейцы 108 и 247 десантно-штурмовых полков, взламывая оборону противника и занимая более выгодные рубежи, уверенно продвигаются вперед на Ореховском направлении.

«Несгибаемая стойкость, закалённая историями славных побед, является образцом служения Отечеству и примером для подрастающего поколения», – отметил министр обороны РФ.

Андрей Белоусов поблагодарил военнослужащих за верность воинскому долгу и присяге и выразил уверенность, что они продолжат с честью служить России и надёжно обеспечивать её безопасность.

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