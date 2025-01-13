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Мурманская область. Арктика (16+)13.01.25 09:00

Подразделения группировки войск России освободили населённые пункты Калиново Харьковской области и Янтарное ДНР

Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Противник потерял более 450 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортёр М113 и боевую машину пехоты «Bradley» производства США, боевую бронированную машину «Cobra II» турецкого производства, а также три автомобиля и семь артиллерийских орудий.

Министерство обороны Российской Федерации 12 января опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям мотопехотной бригады ВСУ в районе населённого пункта Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли до 30 военнослужащих, артиллерийское орудие и станцию радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Запад» в результате успешных наступательных действий освободили населённый пункт Калиново Харьковской области. Нанесли поражение живой силе и технике трёх механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Загрызово, Западное, Загоруйковка, Двуречная Харьковской области, Ивановка и Торское Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 410 военнослужащих, три боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортёр М113 производства США, четыре автомобиля, шесть артиллерийских орудий и две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав». Уничтожены два склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск в результате активных наступательных действий освободили населённый пункт Янтарное Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение формированиям трёх механизированных, мотопехотной, горно-штурмовой, пехотной, десантно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населённых пунктов Миньковка, Майское, Марково, Веролюбовка, Федоровка, Улаклы, Дачное, Звановка, Северск и Белогоровка Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 250 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины «Козак» и четыре автомобиля. Уничтожены два склада боеприпасов.

В результате активных действий подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике восьми механизированных, пехотной бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны, бригады нацгвардии и бригады национальной полиции Украины в районах населённых пунктов Красноармейск, Славянка, Петровка, Алексеевка, Дзержинск, Димитров, Новопавловка, Удачное, Украинка, Зверево и Белицкое Донецкой Народной Республики. Противник потерял более 450 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортёр М113 и боевую машину пехоты «Bradley» производства США, боевую бронированную машину «Cobra II» турецкого производства, а также три автомобиля и семь артиллерийских орудий.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населённых пунктов Богатырь, Константинополь, Разлив, Времевка и Великая Новоселка Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили свыше 190 военнослужащих, танк, семь автомобилей, четыре артиллерийских орудия, в том числе 155 мм самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике двух бригад береговой обороны ВСУ и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Антоновка, Приднепровское, Понятовка Херсонской области и Новоандреевка Запорожской области. Противник потерял более 60 военнослужащих, пять автомобилей, орудие полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной разведки «Пластун». Уничтожен склад боеприпасов.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, а также скоплениям живой силы и техники противника в 139 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты 55 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа».

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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