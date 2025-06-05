Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение формированиям ВСУ. Потери противника составили до 520 военнослужащих, пять боевых бронированных машин и пять орудий полевой артиллерии.

Министерство обороны Российской Федерации 4 июня опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

В результате активных действий подразделения группировки войск «Север» завершили освобождение населённого пункта Кондратовка Сумской области. Нанесено поражение скоплениям живой силы и техники двух механизированных, танковой, десантно-штурмовой, егерской бригад, бригады береговой обороны, десантно-штурмового, двух штурмовых полков ВСУ и центра сил специальных операций ГУР в районах населённых пунктов Искриковщина, Петрушевка, Садки, Юнаковка, Новая Сечь, Писаревка, Хотень, Павловка и Великий Прикол Сумской области. Потери ВСУ составили свыше 230 военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины, девять автомобилей и пять орудий полевой артиллерии. Уничтожены радиолокационная станция и два склада боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Запад» в результате решительных действий освободили населённый пункт Редкодуб Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям трёх механизированных, штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Чистоводовка, Купянск, Глущенково, Боровая, Песчаное, Ольговка, Андреевка Харьковской области и Волчий Яр Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 220 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, 13 автомобилей и три артиллерийских орудия, включая 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Богдана» и 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Panzerhaubitze 2000» производства ФРГ. Уничтожены станции радиоэлектронной борьбы «Квертус» и «Анклав», а также пять складов боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике трёх механизированных, мотопехотной, штурмовой, аэромобильной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Дроновка, Северск, Приволье, Никифоровка, Серебрянка, Переездное, Константиновка, Иванополье и Александро-Шультино Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 250 военнослужащих, три автомобиля, шесть артиллерийских орудий и пусковую установку реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы и три склада боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям шести механизированных, двух десантно-штурмовых бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Петровское, Удачное, Новониколаевка, Димитров, Коптево и Богдановка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 520 военнослужащих, пять боевых бронированных машин и пять орудий полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, десантно-штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Комар, Отрадное Донецкой Народной Республики и Темировка Запорожской области. ВСУ потеряли более 180 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, пять автомобилей, три орудия полевой артиллерии и три станции радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад, трёх бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Плавни, Павловка, Орехов, Новояковлевка Запорожской области, Понятовка, Антоновка и Садовое Херсонской области. Противник потерял до 75 военнослужащих, восемь автомобилей и два артиллерийских орудия. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы, две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы и склад боеприпасов.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации уничтожены пусковая установка, радиолокационная станция и кабина управления зенитного ракетного комплекса «IRIS-T» производства ФРГ, нанесено поражение предприятию по производству топлива, цехам по сборке ударных беспилотных летательных аппаратов и местам их хранения, складам боеприпасов, базе материально-технического обеспечения, а также пунктам временной дислокации подразделений ВСУ в 133 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты три реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS» производства США и 109 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа».

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