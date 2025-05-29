Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение формированиям ВСУ. Потери противника составили более 440 военнослужащих, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины «Козак» и семь автомобилей.

Министерство обороны Российской Федерации 28 мая опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» в результате активных действий освободили населённый пункт Константиновка Сумской области. Нанесено поражение скоплениям живой силы и техники трёх механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, штурмового полка ВСУ и трех бригад теробороны в районах населённых пунктов Хотень, Алексеевка, Бессаловка, Осоевка, Садки, Варачино, Хутор Красный и Александрия Сумской области.

На Харьковском направлении нанесено поражение вооруженным формированиям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населённых пунктов Эсхар, Волчанск, Волчанские Хутора и Крейдянка Харьковской области. Потери ВСУ составили до 210 военнослужащих, шесть автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы, две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы и склад боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям трёх механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Двуречанское, Купянск, Новоосиново, Песчаное Харьковской области и Кировск Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 190 военнослужащих, две боевые бронированные машины, девять автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и пять складов боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике семи механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Миньковка, Бересток, Васюковка, Северск, Славянск, Серебрянка, Шевченко, Константиновка, Александро-Шультино, Дружковка и Иванополье Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 80 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, пять пикапов, станцию радиоэлектронной борьбы, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы, два склада боеприпасов и два склада материальных средств.

Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям шести механизированных, егерской, штурмовой бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты и двух бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Степановка, Владимировка, Русин Яр, Гродовка, Яблоновка, Димитров, Новоторецкое, Ульяновка, Петровское, Новосергеевка, Красноармейск и Новоэкономическое Донецкой Народной Республики. Потери противника составили более 440 военнослужащих, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины «Козак» и семь автомобилей.

В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск «Восток» освобождён населенный пункт Зелёное Поле Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике четырёх механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Комар, Новополь Донецкой Народной Республики, Гавриловка Днепропетровской области и Гуляйполе Запорожской области. ВСУ потеряли более 165 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 10 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы. Уничтожен склад боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад, трёх бригад береговой обороны ВСУ и четырёх бригад теробороны в районах населённых пунктов Каменское, Малая Токмачка, Новоданиловка, Червоная Криница Запорожской области и Николаевка, Антоновка, Осокоровка Херсонской области. Противник потерял до 60 военнослужащих, 10 автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы, три склада боеприпасов и три склада материальных средств.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, выпускающим ударные беспилотные летательные аппараты, месту стоянки боевых и безэкипажных катеров, полевым площадкам запуска беспилотных летательных аппаратов, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации подразделений ВСУ в 144-х районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть управляемых авиационных бомб «JDAM» производства США, а также 339 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа, в том числе 296 вне зоны проведения специальной военной операции».

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