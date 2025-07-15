Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение формированиям ВСУ. Потери украинских вооруженных формирований составили до 360 военнослужащих, боевая бронированная машина HMMWV производства США, бронеавтомобиль «Казак» и четыре артиллерийских орудия.

Министерство обороны Российской Федерации 14 июля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, танковой, егерской, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков и десантно-штурмового полка ВСУ в районах населённых пунктов Алексеевка, Рыжевка, Кондратовка, Храповщина, Варачино и Садки Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям десантно-штурмовой бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Охримовка, Хатнее и Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли до 150 военнослужащих. Уничтожены три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, три орудия полевой артиллерии и станция радиоэлектронной разведки «Пластун».

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям четырёх механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Петро-Ивановка, Петровка, Купянск Харьковской области, Колодези, Зеленая Долина и Торское Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили более 220 военнослужащих, боевая бронированная машина, 20 автомобилей и два артиллерийских орудия. Уничтожены четыре станции радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция обнаружения воздушных целей и пять складов боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике четырёх механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Клебан-Бык, Плещеевка, Закотное, Славянск, Северск, Кривая Лука, Свято-Покровское, Константиновка, Серебрянка и Дроновка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 130 военнослужащих, бронеавтомобиль «Казак», восемь автомобилей, два орудия полевой артиллерии, две станции радиоэлектронной борьбы и пять складов боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населённый пункт Маяк Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям шести механизированных, двух штурмовых, егерской, воздушно-десантной бригад, двух бригад беспилотных систем, двух штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты, трех бригад теробороны и четырёх бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Красноармейск, Удачное, Новопавловка, Родинское, Владимировка, Муравка, Петровского, Степановка, Димитров Донецкой Народной Республики, Новоподгородное и Филия Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили до 360 военнослужащих, боевая бронированная машина HMMWV производства США, бронеавтомобиль «Казак» и четыре артиллерийских орудия.

В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск «Восток» освобождён населённый пункт Малиновка Запорожской области. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Темировка, Полтавка Запорожской области, Новополь и Толстой Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 185 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 11 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и боевую машину реактивной системы залпового огня «Верба».

Подразделения группировки войск «Днепр» улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Каменское, Плавни, Новоандреевка Запорожской области, Садовое, Понятовка и Никольское Херсонской области. Уничтожены до 60 военнослужащих ВСУ, шесть автомобилей, семь станций радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция RADA RPS-42 производства Израиля и два склада боеприпасов.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение предприятию по производству боеприпасов, центрам комплектования, инфраструктуре военных аэродромов, местам хранения беспилотных летательных аппаратов и противокорабельных ракет, складам боеприпасов и горючего, пунктам временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наёмников в 140 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты три управляемые авиационные бомбы и 120 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа».

Министр обороны РФ вчера поздравил военнослужащих подразделений, проявивших мужество и героизм при освобождении населённого пункта Малиновка в Запорожской области.

Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов направил поздравление командованию и личному составу 38 отдельной гвардейской, Витебской, ордена Ленина, Краснознаменной, ордена Суворова II-й степени мотострелковой бригады.

«Каждый из вас внёс свой вклад, проявив героизм и самоотверженность, доказав, что наши Вооружённые Силы способны на решительные и эффективные действия. В тяжелых условиях вы проявили настоящую стойкость, воинское мастерство и несгибаемую волю к победе», – сказано в телеграмме Министра обороны РФ.

Глава российского военного ведомства также поздравил командование и личный состав 1466 гвардейского мотострелкового полка.

«Военнослужащие полка успешно выполняют боевые задачи в составе группировки войск «Восток», отражают атаки противника, занимают более выгодные рубежи и позиции, взламывают неприступную оборону на Времевском направлении, проявляя исключительное мужество и героизм, профессиональную выучку и мастерство», – говорится в телеграмме.

Министр обороны РФ подчеркнул, что сегодня военнослужащие подразделений уверенно продвигаются вперед, «шаг за шагом приближая день полного освобождения Запорожской области».

Андрей Белоусов поблагодарил военнослужащих за успешное выполнение боевых задач и выразил уверенность, что они и дальше продолжат с честью выполнять свой воинский долг, надёжно защищать национальные интересы и обеспечивать безопасность России.

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