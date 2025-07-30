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Мурманская область. Арктика (16+)30.07.25 09:00

Подразделения группировки войск России освободили населённые пункты Новоукраинка в ДНР и Темировка в Запорожской области

Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение формированиям ВСУ. Потери украинских вооруженных формирований составили до 425 военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля и пять орудий полевой артиллерии.

Министерство обороны Российской Федерации 29 июля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, десантно-штурмовой бригад и штурмового полка ВСУ в районах населённых пунктов Писаревка, Алексеевка, Юнаковка, Андреевка и Варачино Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Огурцово, Гатище, Меловое и Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли свыше 175 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, девять автомобилей, восемь артиллерийских орудий, пусковую установку реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства и радиолокационную станцию RADA RPS-42 производства Израиля. Уничтожены две станции контрбатарейной борьбы, четыре склада боеприпасов и материальных средств.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям трёх механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Среднее, Шандриголово Донецкой Народной Республики, Купянск, Осиново, Благодатовка, Богуславка и Петропавловка Харьковской области. Потери противника составили более 230 военнослужащих, 12 автомобилей, три орудия полевой артиллерии и пусковая установка реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства. Уничтожены пять станций радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Константиновка, Клебан-Бык, Иванполье, Плещеевка, Серебрянка, Северск, Звановка, Часов Яр, Александро-Шультино и Щербиновка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 155 военнослужащих, бронетранспортёр «Spartan» производства Великобритании, два бронеавтомобиля HMMWV и бронемашину «MaxxPro» производства США. Уничтожены три артиллерийских орудия западного производства, автомобиль, две станции радиоэлектронной борьбы, четыре склада боеприпасов и материальных средств.

Подразделения группировки войск «Центр» активными действиями освободили населённый пункт Новоукраинка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям трёх механизированных, воздушно-десантной бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Димитров, Красноармейск, Чунишино, Артемовка, Муравка, Удачное и Петровского Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили до 425 военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля и пять орудий полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населённый пункт Темировка Запорожской области. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Чаривное Запорожской области, Новопетровское, Январское, Малиевка Днепропетровской области, Александроград и Новохатское Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли более 200 военнослужащих, боевую бронированную машину и 14 автомобилей.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной бригады и бригады береговой обороны ВСУ в районах населённых пунктов Лукьяновское Запорожской области, Антоновка, Садовое Херсонской области и города Херсон. Противник потерял свыше 70 военнослужащих, два автомобиля и пять станций радиоэлектронной борьбы. Уничтожены три склада боеприпасов и три склада материальных средств.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, цеху производства и центру подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов, пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наёмников в 142 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая ракета большой дальности «Нептун» и 236 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа».

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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