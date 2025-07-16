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Мурманская область. Арктика (16+)16.07.25 09:00

Подразделения группировки войск России освободили населённые пункты Петровка и Воскресенка ДНР

Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям трёх механизированных, штурмовой, егерской, воздушно-десантной бригад ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Новоэкономическое, Новопавловка, Доброполье, Красноармейск, Родинское, Димитров, Удачное Донецкой Народной Республики и Филия Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили до 435 военнослужащих, танк, пять автомобилей и три артиллерийских орудия.

Министерство обороны Российской Федерации 15 июля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике механизированной, егерской, десантно-штурмовой бригад, штурмового и десантно-штурмового полков ВСУ в районах населённых пунктов Кондратовка, Алексеевка, Храповщина, Рыжевка и Новая Сечь Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям десантно-штурмовой бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Волчанск и Охримовка Харьковской области. ВСУ потеряли до 180 военнослужащих. Уничтожены пять боевых бронированных машин, шесть автомобилей, восемь орудий полевой артиллерии, станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям трёх механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Боровское, Богуславка, Петровка, Купянск Харьковской области и Торское Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили более 230 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 14 автомобилей и три артиллерийских орудия. Уничтожены две станции контрбатарейной борьбы и четыре склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск продолжили наступательные действия, улучшили тактическое положение и освободили населённый пункт Петровка Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Закотное, Славянск, Плещеевка, Северск, Дроновка и Константиновка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 125 военнослужащих, два автомобиля, два орудия полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям трёх механизированных, штурмовой, егерской, воздушно-десантной бригад ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Новоэкономическое, Новопавловка, Доброполье, Красноармейск, Родинское, Димитров, Удачное Донецкой Народной Республики и Филия Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили до 435 военнослужащих, танк, пять автомобилей и три артиллерийских орудия.

В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск «Восток» освобождён населённый пункт Воскресенка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Новогеоргиевка Днепропетровской области, Темировка и Полтавка Запорожской области. ВСУ потеряли до 185 военнослужащих, 10 автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Днепр» улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям механизированной бригады, бригады береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Каменское, Новоандреевка Запорожской области, Садовое и Никольское Херсонской области. Уничтожены до 35 военнослужащих ВСУ, 12 автомобилей, шесть станций радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, местам сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов, складам боеприпасов, пунктам временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наёмников в 142 районах. Уничтожены две пусковые установки зенитного ракетного комплекса «IRIS-T» производства ФРГ и радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18.

Средствами противовоздушной обороны сбиты семь управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня «HIMARS» производства США и 103 беспилотных летательных аппарата самолётного типа».

Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 1465-го мотострелкового полка с освобождением населенного пункта Петровка в Донецкой Народной Республике.

«Поздравляю вас с успешным выполнением боевой задачи. Сегодня вы в очередной раз доказали, что сплоченность, профессионализм и верность воинскому долгу побеждают любые трудности», – сказано в телеграмме.

Глава российского военного ведомства отметил, что успешные боевые действия полка при освобождении населенного пункта являются образцом отваги и мужества, «а каждый из вас, преодолевая сопротивление противника в ходе этих боев, проявил стойкость, инициативу и настоящий воинский дух».

Андрей Белоусов поблагодарил военнослужащих за успешное выполнение боевых задач, за их службу и преданность Родине и выразил уверенность, что они с честью продолжат обеспечивать безопасность России и защищать её национальные интересы.

 

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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