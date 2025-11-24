В зоне ответственности группировки войск «Центр» России за прошедшие сутки потери противника составили более 435 военнослужащих, четыре бронетранспортёра, включая три бронетранспортёра М113 производства США и бронетранспортёр «Viking» шведского производства, 10 боевых бронированных машин, 12 автомобилей и артиллерийское орудие.

Министерство обороны Российской Федерации 23 ноября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение формированиям механизированной, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Андреевка, Варачино, Малая Рыбица Сумской области и города Сумы. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной и мотопехотной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Терновая, Избицкое и Вильча Харьковской области. Противник потерял до 140 военнослужащих, 10 автомобилей, две станции радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Кучеровка, Петровка, Нечволодовка, Благодатовка и Куриловка Харьковской области. Потери противника составили до 220 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, включая два бронеавтомобиля HMMWV производства США и бронемашину «Senator» канадского производства, 17 автомобилей и 11 станций радиоэлектронной борьбы. Уничтожены четыре склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск в результате решительных действий освободили населённый пункт Петровское Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям трёх механизированных и мотопехотной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Платоновка, Краматорск, Васюковка, Степановка и Северск Донецкой Народной Республики. Противник потерял более 225 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину «MaxxPro» производства США, 19 автомобилей и два артиллерийских орудия. Уничтожены радиолокационная станция воздушной разведки RADA RPS-42 производства Израиля, четыре станции радиоэлектронной борьбы, четыре склада боеприпасов и два склада материальных средств.

Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой, аэромобильной, десантно-штурмовой, егерской бригад, трех штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады спецназначения, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Артемовка, Торецкое, Белицкое, Новый Донбасс, Кучеров Яр, Родинское Донецкой Народной Республики, Новопавловка и Ивановка Днепропетровской области. В населённом пункте Красноармейск Донецкой Народной Республики штурмовые группы 2-й армии продолжают уничтожение окруженных формирований ВСУ в микрорайонах Центральный, Горняк и на территории западной промзоны. Осуществляется зачистка населённого пункта Ровное Донецкой Народной Республики.

Отражено семь атак 425-го штурмового полка, 32-й механизированной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ из района населённого пункта Гришино Донецкой Народной Республики с целью деблокирования окруженной группировки ВСУ. Уничтожены до 30 украинских военнослужащих, бронетранспортёр М113 производства США и два бронеавтомобиля «Казак».

В населённом пункте Димитров Донецкой Народной Республики штурмовые отряды 51-й армии продолжают выбивать противника из микрорайонов Восточный, Западный и южной части города. За сутки на красноармейском направлении уничтожены до 210 военнослужащих, три бронетранспортёра, семь боевых бронированных машин, орудие полевой артиллерии и четыре автомобиля.

Всего в зоне ответственности группировки войск «Центр» потери противника составили более 435 военнослужащих, четыре бронетранспортёра, включая три бронетранспортёра М113 производства США и бронетранспортёр «Viking» шведского производства, 10 боевых бронированных машин, 12 автомобилей и артиллерийское орудие.

Подразделения группировки войск «Восток» в результате активных наступательных действий освободили населённые пункты Тихое и Отрадное Днепропетровской области. Нанесено поражение формированиям двух штурмовых бригад и трех штурмовых полков ВСУ в районах населённых пунктов Варваровка, Затишье, Доброполье Запорожской области и Андреевка Днепропетровской области. ВСУ потеряли до 225 военнослужащих, боевую бронированную машину, 12 автомобилей, орудие полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Юрковка, Григоровка, Новоданиловка, Степногорск Запорожской области и Тягинка Херсонской области. Уничтожены до 75 военнослужащих, боевая бронированная машина, 16 автомобилей, два орудия полевой артиллерии, семь станций радиоэлектронной борьбы, склад горючего и два склада материальных средств.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации уничтожен зенитный ракетный комплекс С-300, нанесено поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наёмников в 148 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба, реактивный снаряд системы залпового огня «HIMARS» производства США и 140 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа».

Фото и видео: https://vk.com/mil