ТЕХНИКА ДЛЯ ЛЮБЫХ ЗАДАЧ: КАК ВЫБРАТЬ СПЕЦТЕХНИКУ В МУРМАНСКЕМурманск готовится к XVIII фестивалю спорта «Гольфстрим»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)15.08.25 09:00

Подразделения группировки войск России освободили населённые пункты Щербиновка и Искра в ДНР

Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение формированиям ВСУ. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 355 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, включая бронеавтомобиль «Kirpi» турецкого производства, восемь пикапов, пять орудий полевой артиллерии и станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 производства США.

Министерство обороны Российской Федерации 14 августа опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, двух десантно-штурмовых, егерской бригад, двух штурмовых полков ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Бояро-Лежачи, Корчаковка, Кияница, Храповщина, Вакаловщина, Юнаковка, Перше Травня, Варачино и Андреевка Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Волчанск, Амбарное и Синельниково Харьковской области. ВСУ потеряли до 155 военнослужащих, два танка, боевую бронированную машину, девять автомобилей, семь орудий полевой артиллерии, включая два производства НАТО, две станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям танковой, двух механизированных и штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Сеньково, Глушковка, Новосергеевка, Купянск Харьковской области, Кировск и Колодези Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 225 военнослужащих, боевая бронированная машина и восемь автомобилей. Уничтожены восемь станции радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск решительными действиями освободили населённый пункт Щербиновка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Миньковка, Федоровка, Васюковка, Червоное, Никифоровка, Бересток, Звановка, Новодмитровка и Степановка Донецкой Народной Республики. Противник потерял свыше 265 военнослужащих, боевую бронированную машину, пять автомобилей, три орудия полевой артиллерии, включая 155-мм гаубицу М777 производства США, и две станции радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям четырёх механизированных, егерской, штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Новониколаевка, Шевченко, Димитров, Новоалександровка, Красный Лиман, Удачное, Родинское и Красноармейск Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 355 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, включая бронеавтомобиль «Kirpi» турецкого производства, восемь пикапов, пять орудий полевой артиллерии и станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 производства США.

Подразделения группировки войск «Восток» активными действиями освободили населённый пункт Искра Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Полтавка, Зеленый Гай, Культурное Запорожской области, Вороное Днепропетровской области и Александроград Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 230 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, восемь автомобилей и два артиллерийских орудия, в том числе 155-мм гаубицу М198 производства США. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ и трех бригад теробороны в районах населённых пунктов Каменское, Червоная Криница, Степовое Запорожской области, Токаревка, Антоновка и Камышаны Херсонской области. Уничтожено свыше 85 украинских военнослужащих, 10 автомобилей, 155-мм самоходная артиллерийская установка «Богдана», 155-мм гаубица М777 производства США, семь станций радиоэлектронной борьбы и радиолокационная станция RADA производства Израиля.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение местам хранения беспилотных летательных аппаратов, складам боеприпасов, пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 147 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы и 268 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа.

* * *

Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 103-го мотострелкового Слуцко-Померанского Краснознаменного орденов Суворова и Кутузова полка с освобождением населённого пункта Щербиновка Донецкой Народной Республики.

«Ваша воинская часть успешно выполняет задачи специальной военной операции на одном из самых ответственных участков. В упорных боях с противником на Александро-Калиновском направлении воины полка, проявляя исключительную храбрость и самоотверженность, мужественно выполняют свой воинский долг, уничтожая неонацистов на донецкой земле», – сказано в телеграмме Министра обороны РФ.

Глава военного ведомства отметил, что эта победа продолжает героическую летопись полка и навсегда останется символом отваги и стойкости для следующих поколений защитников Отечества».

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Автомобильный рынок вошёл в топ-5 отраслей с самой низкой динамикой
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2025Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ
-

Последние комментарии

Ирина
13.08.25 20:08
Очень смешно, особенно про детей.Если дети,которые спят днём,то они не старше 6 лет и укладывают до 9 вечера.А запрет с 22.00 . Хотя в других регионах с 19.00 и это правильно.а у нас благодетели)))
Комментарий к новости:Нарушать тишину стало себе дороже
Елена
10.08.25 20:17
Спасибо сотрудникам канала, что оперативно отреагировали на проблему.
Комментарий к новости:Оператор заболел! А пожилые мурманчане не могут получить свои пенсии
SeVFloT83
07.08.25 11:48
Странное умозаключение. А как тогда наш прорыв на западном берегу залива - "Лавна" будет работать?
Комментарий к новости:ММТП сильно проигрывает восточным портам страны по транспортным расходам
-Правовая консультация (18+)70 федеральных и 425 региональных сервисов «жизненные ситуации» будут доступны на госуслугах до конца 2025 года
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2829303112345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире10:25«Ланцет». Художественный сериал, 4 серия (16+)11:30Новости. Информационная программа (12+)12:00«Открытая студия». Прямой эфир
-PRO Деньги (16+)Россияне стали чаще требовать у руководства доплаты за выполнение поручений вне своих обязанностей-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос на 16 копеек, евро теряет почти 33 копейки-PRO Энергетику (18+)Эксперты подтвердили высокий уровень охраны труда на Кольской АЭС-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 15 августа-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)Минтруд доработал проект поправок в Трудовой кодекс, который регулирует ученические договоры
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»