Министерство обороны Российской Федерации 14 августа опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, двух десантно-штурмовых, егерской бригад, двух штурмовых полков ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Бояро-Лежачи, Корчаковка, Кияница, Храповщина, Вакаловщина, Юнаковка, Перше Травня, Варачино и Андреевка Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Волчанск, Амбарное и Синельниково Харьковской области. ВСУ потеряли до 155 военнослужащих, два танка, боевую бронированную машину, девять автомобилей, семь орудий полевой артиллерии, включая два производства НАТО, две станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям танковой, двух механизированных и штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Сеньково, Глушковка, Новосергеевка, Купянск Харьковской области, Кировск и Колодези Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 225 военнослужащих, боевая бронированная машина и восемь автомобилей. Уничтожены восемь станции радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск решительными действиями освободили населённый пункт Щербиновка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Миньковка, Федоровка, Васюковка, Червоное, Никифоровка, Бересток, Звановка, Новодмитровка и Степановка Донецкой Народной Республики. Противник потерял свыше 265 военнослужащих, боевую бронированную машину, пять автомобилей, три орудия полевой артиллерии, включая 155-мм гаубицу М777 производства США, и две станции радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям четырёх механизированных, егерской, штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Новониколаевка, Шевченко, Димитров, Новоалександровка, Красный Лиман, Удачное, Родинское и Красноармейск Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 355 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, включая бронеавтомобиль «Kirpi» турецкого производства, восемь пикапов, пять орудий полевой артиллерии и станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 производства США.

Подразделения группировки войск «Восток» активными действиями освободили населённый пункт Искра Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Полтавка, Зеленый Гай, Культурное Запорожской области, Вороное Днепропетровской области и Александроград Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 230 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, восемь автомобилей и два артиллерийских орудия, в том числе 155-мм гаубицу М198 производства США. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ и трех бригад теробороны в районах населённых пунктов Каменское, Червоная Криница, Степовое Запорожской области, Токаревка, Антоновка и Камышаны Херсонской области. Уничтожено свыше 85 украинских военнослужащих, 10 автомобилей, 155-мм самоходная артиллерийская установка «Богдана», 155-мм гаубица М777 производства США, семь станций радиоэлектронной борьбы и радиолокационная станция RADA производства Израиля.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение местам хранения беспилотных летательных аппаратов, складам боеприпасов, пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 147 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы и 268 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа.

Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 103-го мотострелкового Слуцко-Померанского Краснознаменного орденов Суворова и Кутузова полка с освобождением населённого пункта Щербиновка Донецкой Народной Республики.

«Ваша воинская часть успешно выполняет задачи специальной военной операции на одном из самых ответственных участков. В упорных боях с противником на Александро-Калиновском направлении воины полка, проявляя исключительную храбрость и самоотверженность, мужественно выполняют свой воинский долг, уничтожая неонацистов на донецкой земле», – сказано в телеграмме Министра обороны РФ.

Глава военного ведомства отметил, что эта победа продолжает героическую летопись полка и навсегда останется символом отваги и стойкости для следующих поколений защитников Отечества».

