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Мурманская область. Арктика (16+)21.01.25 09:00

Подразделения группировки войск России освободили населённые пункты Шевченко ДНР и Новоегоровка ЛНР

Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Противник потерял до 545 военнослужащих, два бронетранспортёра М113 производства США, три автомобиля и 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

Министерство обороны Российской Федерации 20 января опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям мотопехотной бригады ВСУ в районе населённого пункта Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли до 20 военнослужащих, два автомобиля и станцию радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Запад» в результате активных боевых действий освободили населённый пункт Новоегоровка Луганской Народной Республики. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных и пехотной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Ивановка, Ямполь и Северск Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 400 военнослужащих, боевая машина пехоты «Bradley» и бронетранспортёр М113 производства США, три боевые бронированные машины, семь автомобилей и пять орудий полевой артиллерии. Уничтожен полевой склад боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям трёх механизированных, мотопехотной и двух штурмовых бригад ВСУ в районах населённых пунктов Дачное, Федоровка, Подольское, Николаевка и Майское Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили более 220 военнослужащих, боевая бронированная машина и автомобиль. Уничтожено четыре склада боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населённый пункт Шевченко Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и двух бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Петровка, Дзержинск, Новоелизаветовка, Нововасилевка, Лысовка и Славянка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 545 военнослужащих, два бронетранспортёра М113 производства США, три автомобиля и 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Константинополь, Новый Комар, Богатырь Донецкой Народной Республики, Гуляйполе и Новодаровка Запорожской области. Потери ВСУ составили до 140 военнослужащих, танк, боевая бронированная машина, автомобиль и две самоходные артиллерийские установки «Caesar» производства Франции.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населённых пунктов Токаревка, Антоновка, Дарьевка Херсонской области и Каменское Запорожской области. Противник потерял до 65 военнослужащих, шесть автомобилей и орудие полевой артиллерии. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, местам сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и техники противника в 152 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба «Hammer» производства Франции, восемь реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» производства США и 86 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа».

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

Комментарии

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