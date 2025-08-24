Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение формированиям и технике ВСУ. Потери украинских вооруженных формирований составили более 430 военнослужащих, девять боевых бронированных машин, включая бронетранспортёр «Spartan» и бронеавтомобиль «Mastiff» производства Великобритании. Уничтожены 13 автомобилей, три артиллерийских орудия и две радиолокационные станции RADA производства Израиля.

Министерство обороны Российской Федерации 23 августа опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, десантно-штурмовой, егерской бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населённых пунктов Старая Гута, Новая Гута, Павловка, Новая Сечь, Кондратовка, Варачино и Юнаковка Сумской области. На Харьковском направлении улучшено положение по переднему краю, нанесено поражение подразделениям механизированной и мотопехотной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Гранов, Ветеринарное, Охримовка и Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли до 150 военнослужащих, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей, три орудия полевой артиллерии, в том числе 155-мм гаубицу М777 производства США. Уничтожены шесть складов боеприпасов и материальных средств.

Подразделения группировки войск «Запад» активными действиями освободили населённый пункт Среднее Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Ольговка, Купянск, Андреевка, Осиново, Ковшаровка Харьковской области, Карповка, Кировск и Колодези Донецкой Народной Республики. Потери противника составили свыше 230 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортёр VAB производства Франции, бронеавтомобиль «MaxxPro» и боевая бронированная машина HMMWV производства США. Уничтожены 14 автомобилей, артиллерийское орудие, семь станций радиоэлектронной борьбы и пять складов боеприпасов.

В результате решительных действий подразделений «Южной» группировки войск освобождён населённый пункт Клебан-Бык Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике трёх механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Червоное, Северск, Миньковка, Васюковка, Марково, Бересток, Дроновка, Свято-Покровское, Николаевка и Константиновка Донецкой Народной Республики. Противник потерял свыше 210 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин, семь автомобилей, орудие полевой артиллерии, шесть складов боеприпасов и материальных средств.

Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Удачное, Димитров, Красноармейск, Белицкое, Сухой Яр, Муравка, Родинское, Новопавловка, Чунишино Донецкой Народной Республики и Филия Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили более 430 военнослужащих, девять боевых бронированных машин, включая бронетранспортёр «Spartan» и бронеавтомобиль «Mastiff» производства Великобритании. Уничтожены 13 автомобилей, три артиллерийских орудия и две радиолокационные станции RADA производства Израиля.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населённых пунктов Культурное, Полтавка, Зеленый Гай Запорожской области, Новохатское, Камышеваха Донецкой Народной Республики, Новониколаевка, Запорожское и Великомихайловка Днепропетровской области. ВСУ потеряли свыше 245 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 15 автомобилей и три орудия полевой артиллерии, включая 155-мм гаубицу М198 производства США.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад, бригады береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах Каменское, Степногорск, Малая Токмачка Запорожской области, Антоновка, Казацкое и Никольское Херсонской области. Потери противника составили до 60 военнослужащих, 11 автомобилей. Уничтожены семь станций радиоэлектронной борьбы, семь складов боеприпасов, материальных средств и военно-технического имущества.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение предприятию военно-промышленного комплекса Украины, пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 143 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы и 160 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа».

