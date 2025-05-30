Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение формированиям ВСУ. Потери противника составили более 390 военнослужащих, две боевые бронированные машины «Казак», семь автомобилей и орудие полевой артиллерии.

Министерство обороны Российской Федерации 29 мая опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение скоплениям живой силы и техники тяжёлой механизированной, егерской, двух десантно-штурмовых бригад, штурмового полка, двух штурмовых центров сил специальных операций ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Великий Прикол, Алексеевка, Гирино, Хотень, Новая Сечь, Юнаковка, Червоное, Храповщина, Корчаковка и Садки Сумской области. Потери ВСУ составили до 185 военнослужащих, четыре автомобиля, пять орудий полевой артиллерии. Уничтожено два склада боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Запад» в результате активных действий освободили населённый пункт Строевка Харьковской области. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Купянск, Глущенково Харьковской области, Карповка, Редкодуб и Кировск Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли более 200 военнослужащих, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей и четыре склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск решительными действиями освободили населённый пункт Гнатовка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Рай-Александровка, Ильиновка, Бересток, Северск, Серебрянка, Константиновка и Иванополье Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 240 военнослужащих, три боевые бронированные машины, шесть пикапов и артиллерийское орудие. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы, три склада боеприпасов и склад материальных средств.

Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных действий освободили населенный пункт Шевченко Первое Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение формированиям тяжёлой механизированной, четырёх механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Русин Яр, Петровского, Попов Яр, Ульяновка, Алексеевка, Владимировка, Новосергеевка, Новониколаевка, Коптево, Красноармейск и Новоэкономическое Донецкой Народной Республики. Потери противника составили более 390 военнослужащих, две боевые бронированные машины «Казак», семь автомобилей и орудие полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, десантно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населённых пунктов Комар, Запорожье, Новополь Донецкой Народной Республики, Темировка и Гуляйполе Запорожской области. ВСУ потеряли свыше 160 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, 11 автомобилей, два артиллерийских орудия и четыре станции радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной бригады, трёх бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Павловка Запорожской области, Берислав, Никольское, Антоновка и Велетенское Херсонской области. Противник потерял до 70 военнослужащих и девять автомобилей. Уничтожены станции радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки, два склада боеприпасов.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение цеху производства ударных беспилотных летательных аппаратов, месту укрытия реактивной системы залпового огня «HIMARS» производства США, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации подразделений ВСУ в 137 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть управляемых авиационных бомб «JDAM» производства США, 123 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, в том числе 47 вне зоны проведения специальной военной операции».

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