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Мурманская область. Арктика (16+)15.01.25 09:00

Подразделения группировки войск России освободили населённые пункты Терны и Нескучное ДНР

Подразделения группировки войск «Запад» России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Потери противника составили до 600 военнослужащих, танк, восемь боевых бронированных машин, в том числе две М113 производства США и «Kirpi» турецкого производства, 13 автомобилей и пять артиллерийских орудий, из них два производства стран НАТО.

Министерство обороны Российской Федерации 14 января опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

14 января ночью с территории Украины была предпринята попытка нанесения ракетного удара по объектам в Брянской области шестью оперативно-тактическими ракетами «ATACMS» производства США, шестью крылатыми ракетами воздушного базирования «Storm Shadow» производства Великобритании и 31 беспилотным летательным аппаратом самолётного типа.

В ходе противовоздушного боя все средства воздушного нападения сбиты расчётами противовоздушной обороны. Жертв и пострадавших нет.

Также над акваторией Чёрного моря сбиты ещё две крылатые ракеты воздушного базирования «Storm Shadow» производства Великобритании.

Поддерживаемые западными кураторами действия киевского режима не останутся без ответа.

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Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям мотопехотной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Липцы и Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли до 50 военнослужащих, пять автомобилей и два орудия полевой артиллерии. Уничтожено три склада боеприпасов.

В результате решительных действий подразделений группировки войск «Запад» освобождён населённый пункт Терны Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Двуречная, Западное, Загоруйковка, Богуславка, Лозовая Харьковской области, Ивановка и Торское Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 600 военнослужащих, танк, восемь боевых бронированных машин, в том числе две М113 производства США и «Kirpi» турецкого производства, 13 автомобилей и пять артиллерийских орудий, из них два производства стран НАТО. Уничтожены три склада боеприпасов и четыре станции радиоэлектронной борьбы.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной и десантно-штурмовой бригад в районах населённых пунктов Константиновка, Марково, Подольское, Орехово-Василевка, Миньковка, Янтарное, Краматорск, Дачное, Курдюмовка, Сухие Ялы и Часов Яр Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили более 220 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, в том числе две М113 производства США и VAB производства Франции, два автомобиля и четыре артиллерийских орудия.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных бригад ВСУ и двух бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Щербиновка, Шевченко, Дзержинск, Славянка, Нововасилевка, Украинка, Соленое, Воздвиженка, Петровка, Лысовка, Петропавловка и Новоелизаветовка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 500 военнослужащих, боевую бронированную машину и два автомобиля. Уничтожены восемь орудий полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населённый пункт Нескучное Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и трёх бригад теробороны в районах населённых пунктов Константинополь, Великая Новоселка, Новополь, Богатырь, Времевка Донецкой Народной Республики и Новодаровка Запорожской области. Потери ВСУ составили до 220 военнослужащих, семь автомобилей, два артиллерийских орудия, в том числе 155 мм самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной, пехотной бригад и двух бригад береговой обороны ВСУ в районах населённых пунктов Веселое, Новопокровка, Новоандреевка, Каменское Запорожской области, Приднепровское и Антоновка Херсонской области. Противник потерял до 50 военнослужащих, восемь автомобилей и три орудия полевой артиллерии.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение объекту энергетики, обеспечивавшему работу предприятия военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военных аэродромов, а также скоплениям живой силы и техники противника в 148 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбито шесть оперативно-тактических ракет «ATACMS» производства США, восемь крылатых ракет воздушного базирования «Storm Shadow» производства Великобритании, реактивный снаряд системы залпового огня «HIMARS» американского производства и 180 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа, в том числе 146 вне зоны специальной военной операции».

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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