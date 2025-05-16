Подразделения группировки войск России освободили населённые пункты Торское и Новоалександровка ДНР

Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение формированиям ВСУ. Потери противника составили свыше 515 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, 10 автомобилей и три артиллерийских орудия.

Министерство обороны Российской Федерации 15 мая опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение скоплениям живой силы и техники механизированной, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Рыжевка, Атинское, Искрисковщина, Бунякино, Белополье и Бессаловка Сумской области. Потери ВСУ составили свыше 165 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 11 автомобилей и шесть орудий полевой артиллерии. Уничтожено две станции радиоэлектронной борьбы.

В результате активных действий подразделений группировки войск «Запад» освобождён населённый пункт Торское Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям трёх механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Подлиман, Дружелюбовка, Ольговка, Андреевка, Купянск, Паламаревка, Нечволодовка Харьковской области и Райгородок Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 240 военнослужащих, две боевые бронированные машины, включая бронетранспортёр М113 производства США, 11 автомобилей, четыре артиллерийских орудия и три склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Северск, Федоровка, Веролюбовка, Константиновка, Иванополье, Плещеевка, Григоровка и Часов Яр Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 245 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортёр М113 производства США, восемь автомобилей и пять орудий полевой артиллерии. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.

Решительными действиями подразделений группировки войск «Центр» освобождён населённый пункт Новоалександровка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям механизированной, штурмовой, егерской бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населённых пунктов Разино, Новооленовка, Новая Полтавка, Димитров и Петровское Донецкой Народной Республики. Потери противника составили свыше 515 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, 10 автомобилей и три артиллерийских орудия.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Богатырь, Вольное Поле Донецкой Народной Республики, Темировка, Червоное Запорожской области и Березовое Днепропетровской области. ВСУ потеряли свыше 160 военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, два орудия полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад, трёх бригад береговой обороны ВСУ, бригады морской пехоты и трёх бригад теробороны в районах населённых пунктов Щербаки, Малая Токмачка, Новоданиловка, Каменское Запорожской области, Николаевка, Антоновка и Понятовка Херсонской области. Уничтожены до 75 военнослужащих, три автомобиля, артиллерийское орудие и станция радиоэлектронной борьбы.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам инфраструктуры военных аэродромов, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наёмников в 149 районах.

Силами Черноморского флота уничтожен безэкипажный катер в акватории Чёрного моря.

Средствами противовоздушной обороны сбиты восемь управляемых авиационных бомб «JDAM» производства США и 169 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа».

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