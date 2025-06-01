Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение формированиям ВСУ. Потери противника составили до 440 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 11 автомобилей и три орудия полевой артиллерии.

Министерство обороны Российской Федерации 31 мая опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» в результате решительных действий освободили населённый пункт Водолаги Сумской области. Нанесено поражение скоплениям живой силы и техники двух механизированных, двух десантно-штурмовых бригад и егерской бригады ВСУ в районах населённых пунктов Малая Корчаковка, Варачино, Новая Сечь, Юнаковка Сумской области и Белый Колодезь Харьковской области. Потери ВСУ составили свыше 225 военнослужащих, два танка, четыре боевые бронированные машины, шесть автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены три склада боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Запад» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Купянск, Нечволодовка, Грушевка и Благодатовка Харьковской области. ВСУ потеряли более 220 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, в том числе два бронетранспортёра М113 производства США, 12 автомобилей, четыре артиллерийских орудия и два склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике трёх механизированных и аэромобильной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Северск, Пазено, Дружковка, Иванополье, Серебрянка и Константиновка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 275 военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Петровское, Алексеевка, Владимировка, Новоэкономическое и Новониколаевка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 440 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 11 автомобилей и три орудия полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Восток» в результате активных действий освободили населённый пункт Новополь Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Варваровка, Малиновка, Зализничное и Затишье Запорожской области. ВСУ потеряли до 185 военнослужащих, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям бригады береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Павловка Запорожской области, Никольское и Антоновка Херсонской области. Противник потерял свыше 80 военнослужащих, девять автомобилей, пять орудий полевой артиллерии и пять станций радиоэлектронной борьбы.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение складам ракетно-артиллерийского вооружения, боеприпасов и горючего, цехам по производству ударных беспилотных летательных аппаратов, местам их хранения, а также пунктам временной дислокации подразделений ВСУ в 147 районах.

Ударом оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» в Сумской области уничтожены две пусковые установки «HIMARS» производства США и боеприпасы к ним.

Средствами противовоздушной обороны сбиты 169 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа».

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