Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение живой силе и технике семи механизированных бригад ВСУ. Противник потерял до 585 военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля и четыре артиллерийских орудия.

Министерство обороны Российской Федерации 18 января опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

18 января утром в ответ на обстрелы оперативно-тактическими ракетами «ATACMS» производства США гражданской инфраструктуры в Белгородской области Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесён групповой удар высокоточным оружием по объектам военно-промышленного комплекса Украины, в том числе конструкторскому бюро «Луч», осуществляющему проектирование и производство управляемых ракет большой дальности «НЕПТУН» и реактивных снарядов к системе залпового огня «Ольха». Цели удара достигнуты, все объекты поражены.

Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям мотопехотной бригады ВСУ и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Волчанск и Глубокое Харьковской области. ВСУ потеряли до 30 военнослужащих, два автомобиля и три орудия полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике двух аэромобильных бригад и десантно-штурмового полка ВСУ в районах населённых пунктов Лозовая и Загрызово Харьковской области. Потери противника составили до 470 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортёр М113 производства США, пять автомобилей, восемь орудий полевой артиллерии, в том числе два производства стран НАТО. Уничтожен склад боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям трёх механизированных, аэромобильной и штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Северск, Новодмитровка, Часов Яр, Дачное и Константиновка Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили более 245 военнослужащих и четыре автомобиля. Уничтожен склад боеприпасов.

В результате успешных наступательных действий подразделения группировки войск «Центр» освободили населённый пункт Петропавловка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике семи механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Петровка, Дзержинск, Соленое, Петропавловка, Песчаное, Нововасилевка и Славянка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 585 военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля и четыре артиллерийских орудия.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населённый пункт Времевка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение механизированной и десантно-штурмовой бригадам ВСУ в районах населённых пунктов Константинополь и Великая Новоселка Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 135 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля и пять орудий полевой артиллерии иностранного производства. Уничтожен склад боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике двух бригад морской пехоты в районах населённых пунктов Антоновка и Казацкое Херсонской области. Противник потерял до 65 военнослужащих, восемь автомобилей, орудие полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD».

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цеху производства и сборки беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и техники противника в 156 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбито 83 беспилотных летательных аппарата самолётного типа».

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Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 394 Краснознаменного мотострелкового полка за успешное выполнение боевых задач при освобождении населенного пункта Времевка Донецкой Народной Республики.

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