Учёные и инженеры удивляют: разработали новую пищевую добавку для пчёл, создали летающую тележку для покупок и разрабатывают био-фотоэлектрические панелиМарина Табейкина: о роскошном уровне энергии (стиля), или Что же не хватает человеку, чтобы выглядеть как «конфетка»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)19.01.25 09:00

Подразделения группировки войск России освободили населённые пункты Времевка и Петропавловка ДНР

Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение живой силе и технике семи механизированных бригад ВСУ. Противник потерял до 585 военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля и четыре артиллерийских орудия.

Министерство обороны Российской Федерации 18 января опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

18 января утром в ответ на обстрелы оперативно-тактическими ракетами «ATACMS» производства США гражданской инфраструктуры в Белгородской области Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесён групповой удар высокоточным оружием по объектам военно-промышленного комплекса Украины, в том числе конструкторскому бюро «Луч», осуществляющему проектирование и производство управляемых ракет большой дальности «НЕПТУН» и реактивных снарядов к системе залпового огня «Ольха». Цели удара достигнуты, все объекты поражены.

Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям мотопехотной бригады ВСУ и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Волчанск и Глубокое Харьковской области. ВСУ потеряли до 30 военнослужащих, два автомобиля и три орудия полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике двух аэромобильных бригад и десантно-штурмового полка ВСУ в районах населённых пунктов Лозовая и Загрызово Харьковской области. Потери противника составили до 470 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортёр М113 производства США, пять автомобилей, восемь орудий полевой артиллерии, в том числе два производства стран НАТО. Уничтожен склад боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям трёх механизированных, аэромобильной и штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Северск, Новодмитровка, Часов Яр, Дачное и Константиновка Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили более 245 военнослужащих и четыре автомобиля. Уничтожен склад боеприпасов.

В результате успешных наступательных действий подразделения группировки войск «Центр» освободили населённый пункт Петропавловка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике семи механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Петровка, Дзержинск, Соленое, Петропавловка, Песчаное, Нововасилевка и Славянка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 585 военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля и четыре артиллерийских орудия.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населённый пункт Времевка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение механизированной и десантно-штурмовой бригадам ВСУ в районах населённых пунктов Константинополь и Великая Новоселка Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 135 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля и пять орудий полевой артиллерии иностранного производства. Уничтожен склад боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике двух бригад морской пехоты в районах населённых пунктов Антоновка и Казацкое Херсонской области. Противник потерял до 65 военнослужащих, восемь автомобилей, орудие полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD».

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цеху производства и сборки беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и техники противника в 156 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбито 83 беспилотных летательных аппарата самолётного типа».

* * *

Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 394 Краснознаменного мотострелкового полка за успешное выполнение боевых задач при освобождении населенного пункта Времевка Донецкой Народной Республики.

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Тренды в найме в 2025 году: к чему готовиться бизнесу?
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВМурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНА
-

Последние комментарии

сергей
10.01.25 12:59
Этот закон недопустим и антиконституционен . Это оставление в опасности многих людей . Это оставление в опасности , оставление без связи пожилых людей , людей болеющих , живущих далеко от салонов св
Комментарий к новости:С 2025 года россияне не смогут заплатить за сотовую связь наличными без предъявления паспорта либо без идентификации через портал «Госуслуги»
Сергей
09.01.25 15:56
По этому номеру можно только получить справочную информацию, а сделать заявку на опломбировку счётчиков, не получится, всё равно "посылают" на 47-79-37(опломб. кв. счётчиков) где никто никогда не отв
Комментарий к новости:«Мурманскводоканал» запустил новый номер многоканального телефона для граждан
Олег
29.12.24 09:24
Хочу пойти на сво добровольцем
Комментарий к новости:Поехать добровольцем в зону СВО: Минобороны РФ подготовило порядок вступления граждан в добровольческие формирования
-Правовая консультация (18+)Северянам стало проще дистанционно оформить выплату по ОСАГО
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
30311234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире11:00«Итоги». Информационная программа (12+)12:00«Хорошие новости». Информационная программа (12+)12:25«Казачья застава». Художественный фильм (12+)
-PRO Деньги (16+)Запросы к уровню МРОТ за год выросли на треть-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос почти на 4 копейки, евро теряет почти 95 копеек-PRO Энергетику (18+)Технологическое присоединение к сетям теплоснабжения объектов капитального строительства в Мурманской области идёт согласно графику-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 17 января-PRO Нефть и газ (18+)Правительство России передало строительство магистрального газопровода Волхов – Мурманск компании «Газпром»-PRO Законы (18+)Северянам стало проще дистанционно оформить выплату по ОСАГО
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика