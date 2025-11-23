В зоне ответственности группировки войск «Центр» России за прошедшие сутки потери противника составили более 510 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, четыре автомобиля и два артиллерийских орудия.

Министерство обороны Российской Федерации 22 ноября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Андреевка, Варачино Сумской области и города Сумы. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Волчанск и Гнилица Харьковской области. Противник потерял до 105 военнослужащих, девять автомобилей, артиллерийское орудие западного производства и две станции радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике трёх механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Благодатовка, Нечволодовка, Моначиновка и Куриловка Харьковской области. Потери противника составили до 220 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 14 автомобилей и 13 станций радиоэлектронной борьбы. Уничтожены четыре склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск в результате решительных действий освободили населённый пункт Звановка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям механизированной, аэромобильной, егерской и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Платоновка, Резниковка, Сергеевка и Северск Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 230 военнослужащих, три боевые бронированные машины, два артиллерийских орудия и 13 автомобилей. Уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы и три склада материальных средств.

Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике трёх механизированных, десантно-штурмовой, аэромобильной бригад, штурмового полка ВСУ, бригады спецназначения «Азов», двух бригад морской пехоты, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Артемовка, Русин Яр, Торецкое, Новый Донбасс, Родинское, Вольное, Белицкое, Кучеров Яр Донецкой Народной Республики и Новопавловка Днепропетровской области. В населённом пункте Красноармейск Донецкой Народной Республики штурмовые группы 2-й армии продолжают уничтожение окруженных формирований ВСУ в микрорайонах Центральный, Горняк, а также на территории западной промзоны.

Осуществляется зачистка населённого пункта Ровное Донецкой Народной Республики. За прошедшие сутки трое украинских военнослужащих сложили оружие и вышли к российским позициям с целью добровольной сдачи в плен.

Отражены пять атак противника из района населённого пункта Гришино Донецкой Народной Республики с целью деблокирования окруженной группировки ВСУ. Уничтожены до 30 военнослужащих и два бронетранспортера. В населённом пункте Димитров Донецкой Народной Республики штурмовые отряды 51-й армии продолжают активные наступательные действия в микрорайонах Восточный, Западный и южной части города. Освобождено 22 здания. За сутки на Красноармейском направлении уничтожены до 250 военнослужащих, два бронетранспортёра, два орудия полевой артиллерии и автомобиль.

Всего в зоне ответственности группировки войск «Центр» потери противника составили более 510 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, четыре автомобиля и два артиллерийских орудия.

Подразделения группировки войск «Восток» в результате активных наступательных действий освободили населённый пункт Новое Запорожье Запорожской области. Нанесено поражение формированиям двух штурмовых бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населённых пунктов Доброполье, Равнополье, Затишье Запорожской области и Отрадное Днепропетровской области. ВСУ потеряли до 225 военнослужащих, боевую бронированную машину, шесть автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Орехов Запорожской области и Никольское Херсонской области. Уничтожены до 40 военнослужащих, два танка, 17 автомобилей, орудие полевой артиллерии и три станции радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и пять складов материальных средств.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение по цеху сборки, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов большой дальности и безэкипажных катеров, объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 156 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты 155 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа».

