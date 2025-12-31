Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. За сутки потери противника составили более 470 военнослужащих, три бронетранспортера производства стран НАТО, три боевые бронированные машины, пять автомобилей и два артиллерийских орудия.

Министерство обороны Российской Федерации 30 декабря опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям механизированной, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населённых Пунктов Андреевка, Бариловка, Грабовское, Искриковщина и Павловка Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной и мотопехотной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Веселое и Старица Харьковской области. ВСУ потеряли до 200 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 19 автомобилей и два артиллерийских орудия. Уничтожены три склада боеприпасов, материальных средств и горюче-смазочных материалов.

Подразделения группировки войск «Запад» в результате решительных действий взяли под контроль населённый пункт Богуславка Харьковской области. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады нацгвардии и бригады теробороны в районах населённых пунктов Глушковка, Купянск-Узловой, Подолы Харьковской области, Дробышево, Ильичевка и Красный Лиман Донецкой Народной Республики. На Купянском направлении в течение суток подразделениями 6-й армии отражено две атаки формирований 14-й механизированной и 92-й штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Благодатовка и Великая Шапковка Харьковской области с целью прорыва в Купянск. Уничтожено до 20 боевиков. Всего в зоне ответственности группировки войск «Запад» потери противника составили более 190 военнослужащих, боевая бронированная машина HMMWV производства США, орудие полевой артиллерии и 18 автомобилей. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и пять складов боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад морской пехоты в районах населённых пунктов Бересток, Закотное, Константиновка, Миньковка, Николаевка, Славянск и Степановка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 220 военнослужащих, бронетранспортёр М113 производства США, восемь боевых бронированных машин, 16 автомобилей и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены два склада боеприпасов и материальных средств.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, пехотной, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Гришино, Новоалександровки, Нового Донбасса, Торецкого, Шевченко Донецкой Народной Республики, Новопавловки и Новоподгородного Днепропетровской области. Потери противника составили более 470 военнослужащих, три бронетранспортера производства стран НАТО, три боевые бронированные машины, пять автомобилей и два артиллерийских орудия.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, двух штурмовых бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Братское, Покровское Днепропетровской области, Барвиновка, Новое Поле и Терноватое Запорожской области. ВСУ потеряли свыше 210 военнослужащих, две боевые бронированные машины и 10 автомобилей.

Подразделения группировки войск «Днепр» в результате активных действий освободили населённый пункт Лукьяновское Запорожской области. Нанесено поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Белогорье, Орехов, Преображенка Запорожской области и Садовое Херсонской области. Уничтожены до 40 украинских военнослужащих, бронетранспортёр М113 производства США, 11 автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетики, используемым в интересах военно-промышленного комплекса Украины, пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований, националистов и иностранных наёмников в 150 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты три реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS» производства США и 18 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа.

***

Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 15-го гвардейского мотострелкового Шавлинского ордена Ленина Краснознаменного полка с освобождением населенного пункта Богуславка Харьковской области.

«В результате ваших профессиональных и решительных действий противник понес существенные потери и не добился своих целей. Показывая пример стойкости и упорства в боях с неонацистским злом, воины-гвардейцы освободили населенный пункт Богуславка Харьковской области», – сказано в поздравительной телеграмме министра обороны РФ военнослужащим 15-го гвардейского мотострелкового полка.

Андрей Белоусов подчеркнул, что своими достижениями личный состав подразделения продолжает писать героическую летопись Вооружённых Сил Российской Федерации, следуя славным традициям предков, защитивших нашу Родину.

Министр обороны поблагодарил командование и личный состав за верность Отечеству и присяге, а также выразил уверенность, что военнослужащие с честью продолжат выполнять воинский долг, приближая нашу Победу».

