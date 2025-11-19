За сутки в зоне ответственности группировки войск «Центр» России потери противника составили более 455 военнослужащих, танк, восемь автомобилей и артиллерийское орудие.

Министерство обороны Российской Федерации 18 ноября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение формированиям трёх механизированных, пехотной, десантно-штурмовой бригад и штурмового полка ВСУ в районах населённых пунктов Алексеевка, Юнаковка, Могрица, Иволжанское и Новая Сечь Сумской области. Освобожден населённый пункт Цегельное Харьковской области. ВСУ потеряли до 115 военнослужащих, боевую бронированную машину, 12 автомобилей, две станции радиоэлектронной борьбы и семь складов материальных средств.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Моначиновка, Великая Шапковка, Нечволодовка, Староверовка Харьковской области и Дробышево Донецкой Народной Республики. В районе населённого пункта Купянск Харьковской области штурмовые отряды 6-й армии продолжают уничтожение окруженных формирований ВСУ. В течение суток сорвана попытка подразделения 125-й механизированной бригады ВСУ провести контратаку в районе населённого пункта Благодатовка Харьковской области с целью прорыва кольца окружения. Противник потерял до 10 боевиков.

Кроме того, в результате огневого поражения уничтожены до 50 военнослужащих, три пикапа, 105-мм гаубица L-119 производства Великобритании и пять станций радиоэлектронной борьбы. Всего в зоне ответственности группировки войск «Запад» потери противника составили свыше 220 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, в том числе бронеавтомобиль HMMWV производства США, 18 автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожены 10 станций радиоэлектронной борьбы и пять складов боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям четырёх механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Северск, Славянск, Степановка, Константиновка и Васюковка Донецкой Народной Республики. Противник потерял более 70 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, в том числе две западного производства, 16 автомобилей и два артиллерийских орудия. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы, пять складов боеприпасов, горючего и материальных средств.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике шести механизированных, пехотной, егерской, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады теробороны и трёх бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Белицкое, Родинское Донецкой Народной Республики, Новоалександровка и Межевая Днепропетровской области. В населённом пункте Красноармейск Донецкой Народной Республики штурмовые группы 2-й армии продолжают уничтожение окруженных формирований ВСУ в Центральном микрорайоне, в западной части микрорайона Горняк, а также на территории западной промзоны.

Отражено шесть атак подразделений 32-й механизированной бригады и 425-го штурмового полка ВСУ из района населённого пункта Гришино Донецкой Народной Республики с целью деблокирования окруженной группировки ВСУ. Уничтожено до 30 боевиков.

В населенном пункте Димитров Донецкой Народной Республики подразделения 51-й армии продолжают активные наступательные действия в микрорайонах Восточный, Западный и южной части города. За сутки на красноармейском направлении уничтожены до 275 военнослужащих, танк, 155-мм самоходная артиллерийская установка «Caesar» производства Франции и четыре пикапа.

Всего в зоне ответственности группировки войск «Центр» потери противника составили более 455 военнослужащих, танк, восемь автомобилей и артиллерийское орудие.

Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника и освободили населённый пункт Нечаевка Днепропетровской области. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, двух штурмовых бригад, трёх штурмовых полков ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Гуляйполе, Воздвижевка Запорожской области, Коломийцы и Герасимовка Днепропетровской области. ВСУ потеряли свыше 350 военнослужащих, боевую бронированную машину и семь автомобилей.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады, бригады береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Орехов, Приморское Запорожской области, Берислав и Казацкое Херсонской области. Уничтожены до 80 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортёр М113 производства США, 18 автомобилей, семь станций радиоэлектронной борьбы, три склада боеприпасов и два склада материальных средств.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетической и железнодорожной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, воинскому эшелону с бронетехникой, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 153 районах.

Средствами противовоздушной обороны уничтожены три управляемые авиационные бомбы и 206 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа».

Фото и видео: https://vk.com/mil