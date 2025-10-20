Подразделения группировки войск России освободили н.п. Чунишино ДНР и Полтавка Запорожской области

Подразделения группировки войск «Центр» России в результате активных наступательных действий освободили населённый пункт Чунишино ДНР. Нанесено поражение живой силе и технике ВСУ. Потери украинских вооруженных формирований составили до 485 военнослужащих, танк, боевая бронированная машина «Казак», шесть автомобилей и артиллерийское орудие.

Министерство обороны Российской Федерации 19 октября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям танковой, егерской бригад, десантно-штурмового, штурмового полков ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Храповщина, Садки, Пушкаревка, Павловка, Андреевка, Кондратовка и Варачино Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям тяжёлой механизированной и мотопехотной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Волчанск и Двуречанское Харьковской области. ВСУ потеряли свыше 210 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 12 автомобилей, два артиллерийских орудия, в том числе 155 мм самоходную артиллерийскую установку «Богдана», пусковую установку реактивной системы залпового огня «HIMARS» производства США и два склада материальных средств.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике семи механизированных, штурмовой бригад, батальона беспилотных систем ВСУ, трех бригад теробороны и двух бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Петровка, Куриловка, Нечволодовка, Шийковка, Ковшаровка, Богуславка, Купянск Харьковской области, Красный Лиман и Островское Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 230 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, 28 автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожены 11 станций радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям пяти механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Северск, Краматорск, Константиновка, Иванополье, Славянск, Степановка и Бересток Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 205 военнослужащих, два танка, боевую бронированную машину «Казак», девять пикапов, самоходную артиллерийскую установку, а также произведенные в США: бронетранспортёр М113, бронеавтомобиль HMMWV и бронемашину «MaxxPro». Уничтожены радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США и три склада боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных наступательных действий освободили населённый пункт Чунишино Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике двух тяжёлых механизированных, шести механизированных, двух десантно-штурмовых, егерской, штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты и бригады теробороны в районах населённых пунктов Торецкое, Гришино, Новогригоровка, Новопавловка, Димитров, Вольное, Новониколаевка и Красноармейск Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили до 485 военнослужащих, танк, боевая бронированная машина «Казак», шесть автомобилей и артиллерийское орудие.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населённый пункт Полтавка Запорожской области. Нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад, двух штурмовых полков ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Долинка, Егоровка, Дорожнянка Запорожской области, Алексеевка и Приволье Днепропетровской области. Противник потерял свыше 380 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 11 автомобилей, три орудия полевой артиллерии и склад материальных средств.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой бригад, трёх бригад береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Отрадокаменка, Змиевка, Львово, Садовое Херсонской области, Павловка и Малая Токмачка Запорожской области. Уничтожены более 90 военнослужащих, 14 автомобилей, три артиллерийских орудия, радиолокационная станция обнаружения воздушных целей П-18, две станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам транспортной инфраструктуры, обеспечивающим действия ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований в 143 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы, три реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS» производства США и 323 беспилотных летательных аппарата самолетного типа».

Фото и видео: https://vk.com/mil