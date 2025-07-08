Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение формированиям ВСУ. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 440 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 11 пикапов и три орудия полевой артиллерии.

Министерство обороны Российской Федерации 7 июля опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населённый пункт Бессаловка Сумской области. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, егерской, трёх десантно-штурмовых бригад и четырёх штурмовых полков ВСУ в районах населённых пунктов Писаревка, Запселье, Ольшанка, Храповщина, Юнаковка, Садки, Варачино и Битица Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Казачья Лопань и Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли до 180 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, два склада боеприпасов и склад материальных средств.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Петро-Ивановка, Купянск Харьковской области, Зеленая Долина и Торское Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили свыше 210 военнослужащих, три боевые бронированные машины, включая бронетранспортёр М113 и два бронеавтомобиля HMMWV производства США. Уничтожены 12 пикапов, артиллерийское орудие, две станции радиоэлектронной борьбы, две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 и AN/TPQ-50 производства США, а также три склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике трёх механизированных, мотопехотной, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Серебрянка, Северск, Часов Яр, Федоровка, Белая Гора, Константиновка, Щербиновка и Александро-Шультино Донецкой Народной Республики. Противник потерял более 130 военнослужащих, танк, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», артиллерийское орудие западного производства, пикап и два склада боеприпасов.

В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск «Центр» освобожден населённый пункт Дачное Днепропетровской области. Нанесено поражение формированиям шести механизированных, воздушно-десантной, десантно-штурмовой бригады, бригады беспилотных систем и двух штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населённых пунктов Димитров, Красноармейск, Суворово, Муравка, Родинское и Гришино Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 440 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 11 пикапов и три орудия полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Малиновка Запорожской области, Воскресенка и Карла Маркса Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли более 200 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 10 автомобилей, артиллерийское орудие и три станции радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Новоандреевка, Каменское, Плавни Запорожской области, Михайловка и Антоновка Херсонской области. Уничтожены до 85 военнослужащих ВСУ, девять автомобилей, два артиллерийских орудия, пять станций радиоэлектронной борьбы, три склада боеприпасов и склад горючего.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение территориальным центрам комплектования ВСУ, предприятию сборки и местам хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, складам боеприпасов, горючего, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наёмников в 138 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты семь управляемых авиационных бомб и 402 беспилотных летательных аппарата самолётного типа».

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