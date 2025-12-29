Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Потери противника составили более 500 военнослужащих, три боевые бронированные машины, пикап и станция радиоэлектронной разведки.

Министерство обороны Российской Федерации 28 декабря опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям штурмового полка ВСУ в районе населённого пункта Кондратовка Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям двух тяжёлых механизированных, двух механизированных бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Веселое, Избицкое, Старица и Стогнии Харьковской области. ВСУ потеряли до 140 военнослужащих и 12 автомобилей.

Подразделения группировки войск «Запад» нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, штурмовой бригад ВСУ, двух бригад нацгвардии и бригады теробороны в районах населённых пунктов Купянск-Узловой, Куриловка, Болдыревка, Благодатовка, Пристен и Коровий Яр Харьковской области. На Купянском направлении в течение суток подразделениями 6-й армии отражены две атаки формирований 92-й штурмовой и 14-й механизированной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Подолы и Нечволодовка Харьковской области с целью прорыва в город Купянск Харьковской области. Уничтожены до 15 боевиков и танк Т-64. Всего в зоне ответственности группировки войск «Запад» потери противника составили более 200 военнослужащих, танк, два бронетранспортёра М113 производства США, три боевые бронированные машины и 10 пикапов. Уничтожены пять складов боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям семи механизированных и аэромобильной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Никифоровка, Константиновка, Донецкое, Резниковка, Славянск, Кривая Лука, Ильичевка и Рай-Александровка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 155 военнослужащих, три бронетранспортёра М113 производства США, две боевые бронированные машины, 13 автомобилей и склад боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Центр» в результате решительных действий освободили населенные пункты Димитров, Родинское, Артемовка и Вольное Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, пехотной, двух десантно-штурмовых, аэромобильной бригад, трёх штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригаде спецназначения «Азов», бригаде теробороны и трёх бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Ленино, Ивановка, Торецкое, Кутузовка, Гришино, Шевченко, Белицкое, Доброполье, Василевка, Новый Донбасс Донецкой Народной Республики и Новопавловка Днепропетровской области. Потери противника составили более 500 военнослужащих, три боевые бронированные машины, пикап и станция радиоэлектронной разведки.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и завершили освобождение населённого пункта Гуляйполе Запорожской области. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, двух штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и двух бригад теробороны в районах населённых пунктов Добропасово, Гай, Гавриловка, Покровское Днепропетровской области, Прилуки, Воздвижевка, Терноватое, Чаривное, Зализничное и Барвиновка Запорожской области. ВСУ потеряли до 185 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и 155-мм гаубицу М198 производства США.

Подразделения группировки войск «Днепр» активными действиями освободили населённый пункт Степногорск Запорожской области. Нанесено поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Орехов, Преображенка, Червоная Криница Запорожской области и Садовое Херсонской области. Уничтожены более 60 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, семь автомобилей, станция радиоэлектронной борьбы и два склада материальных средств.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетики, используемым в интересах военно-промышленного комплекса Украины, цехам по производству комплектующих для ракетных двигателей, местам сборки ударных беспилотных летательных аппаратов дальнего действия и подготовки их к запуску, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 148 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба и 370 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа.

***

Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 9-й отдельной гвардейской мотострелковой Мариупольско-Хинганской ордена Республики бригады с освобождением населённого пункта Родинское Донецкой Народной Республики.

«В упорных в боях с противником на Красноармейском направлении воины-гвардейцы проявляют образцы храбрости и мужества, уничтожая неонацистов на донецкой земле», – сказано в поздравительной телеграмме министра обороны РФ.

«Эта победа продолжает героический путь соединения и навсегда останется символом отваги и стойкости для следующих поколений защитников Отечества», – подчеркнул глава российского военного ведомства.

Андрей Белоусов поблагодарил военнослужащих за успешное выполнение боевых задач и выразил уверенность, что они продолжат с честью выполнять свой воинский долг, надежно защищать национальные интересы и обеспечивать безопасность России».

Фото и видео: https://vk.com/mil