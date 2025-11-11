За сутки в зоне ответственности группировки войск «Центр» России потери противника составили до 510 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и шесть автомобилей.

Министерство обороны Российской Федерации 10 ноября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России ночью 10 ноября Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесён групповой удар высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами «Кинжал», а также ударными беспилотными летательными аппаратами по военным аэродромам, центру радио и радиотехнической разведки ВСУ, складу реактивных снарядов к системе залпового огня «Ольха», а также цехам сборки и местам хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия. Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены.

Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям четырёх механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Кияница, Малая Корчаковка, Новая Сечь, Павловка и Пролетарское Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ в районе населённого пункта Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли более 130 военнослужащих, 10 автомобилей, три орудия полевой артиллерии, в том числе 155-мм гаубицу М777 производства США. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и пять складов материальных средств.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, двух штурмовых бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Березовка, Куриловка Харьковской области и Ямполь Донецкой Народной Республики. В населённом пункте Купянск Харьковской области штурмовые отряды 6-й армии продолжают разгром окруженной группировки противника. Отражено три атаки подразделений 92-й штурмовой бригады ВСУ и 1-й бригады нацгвардии из районов населённых пунктов Благодатовка и Петровка Харьковской области c целью деблокирования окруженных формирований ВСУ. За сутки уничтожены до 50 военнослужащих, два бронетранспортера М113 и три боевые бронированные машины HMMWV производства США, два пикапа и четыре станции радиоэлектронной борьбы. Всего в зоне ответственности группировки войск «Запад» потери противника составили свыше 210 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, 10 автомобилей и артиллерийское орудие. Уничтожены 10 станций радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение формированиям трёх механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады спецназначения «Азов» в районах населённых пунктов Веролюбовка, Константиновка, Краматорск, Платоновка, Северск и Славянск Донецкой Народной Республики. Противник потерял более 70 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 14 автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии, в том числе 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Paladin» производства США. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы, шесть складов боеприпасов, горючего и материальных средств.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике трёх механизированных, пехотной, двух егерских, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады теробороны и трёх бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Артемовка, Белицкое, Розы Люксембург, Родинское Донецкой Народной Республики и Ивановка Днепропетровской области. В ходе уничтожения окруженных формирований ВСУ в районе населённого пункта Красноармейск Донецкой Народной Республики подразделения 1435-го мотострелкового полка 2-й армии освободили от украинских боевиков населённый пункт Гнатовка Донецкой Народной Республики.

В населённом пункте Красноармейск Донецкой Народной Республики российские штурмовые группы ведут активные наступательные действия в микрорайоне Динас, в северо-западных и восточных кварталах Центрального района, а также зачистку территории западной промзоны. За сутки освобождены 244 здания.

Отражены семь атак украинских вооруженных формирований из района населённого пункта Гришино Донецкой Народной Республики с целью деблокирования окруженной группировки ВСУ. Сорваны две попытки военнослужащих 425-го штурмового полка «Скала» ВСУ вырваться из окружения в северном и северо-западном направлениях.

В населенном пункте Димитров Донецкой Народной Республики подразделения 5-й мотострелковой бригады 51-й армии развивают наступление в микрорайоне Восточный, в южной части населённого пункта и в направлении микрорайона Западный.

За сутки на красноармейском направлении уничтожены более 200 украинских военнослужащих, бронетранспортер «Spartan» производства Великобритании, боевая бронированная машина «Казак» и шесть пикапов. Всего в зоне ответственности группировки войск «Центр» потери противника составили до 510 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и шесть автомобилей.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжали продвижение в глубину обороны противника. Освобождены населённые пункты Новое и Сладкое Запорожской области. Нанесено поражение формированиям трёх механизированных, штурмовой бригад и штурмового полка ВСУ в районах населённых пунктов Александровка, Даниловка, Орестополь, Покровское Днепропетровской области и Доброполье Запорожской области. ВСУ потеряли более 235 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 14 автомобилей и четыре орудия полевой артиллерии.

Подразделения группировки войск «Днепр» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Лукьяновское, Орехов Запорожской области, Ивановка и Никольское Херсонской области. Уничтожены до 70 военнослужащих, восемь автомобилей, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США, три станции радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и два склада материальных средств.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 136 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» производства США и 124 беспилотных летательных аппарата самолётного типа.

Силами и средствами Черноморского флота в северо-восточной части Чёрного моря уничтожено четыре безэкипажных катера ВСУ».

