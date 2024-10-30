Делегация Мурманской области успешно выступает на национальном чемпионате по профессиональному мастерству «Абилимпикс»Свыше 170 культурных событий в этом году приурочено к празднованию Дня народного единства в Мурманской области
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)30.10.24 09:00

Подразделения группировки войск России освободили н.п. Катериновка, Горняк и Доброволье ДНР

Подразделения «Южной» группировки войск России нанесли поражение формированиям ВСУ. Потери противника составили свыше 985 военнослужащих, танк «Leopard» производства ФРГ, боевая машина пехоты, бронетранспортёр, два автомобиля, пусковая установка реактивной системы залпового огня «HIMARS» производства США. Уничтожено три станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и три полевых склада с боеприпасами.

Министерство обороны Российской Федерации 29 октября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесли поражение формированиям 57-й мотопехотной бригады ВСУ и 112-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Волчанск и Охримовка Харьковской области. Потери ВСУ составили до 85 военнослужащих, бронетранспортёр, два автомобиля и 122-мм гаубица Д-30.

Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 30-й, 43-й, 44-й, 60-й и 63-й механизированных бригад ВСУ и 115-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Петропавловка, Боровская Андреевка, Сеньково, Лозовая, Новоосиново Харьковской области, Червоная Диброва Луганской Народной Республики и Терны Донецкой Народной Республики. Отражено четыре контратаки штурмовых групп 28-й механизированной бригады ВСУ и 1-й бригады нацгвардии. Противник потерял свыше 480 военнослужащих, боевую машину пехоты, боевую бронированную машину «Козак», четыре автомобиля, а также произведенные в США: бронетранспортер М113, 155-мм гаубицу М198 и 105-мм орудие М101. Уничтожено два склада ВСУ с боеприпасами.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции и освободили населённый пункт Катериновка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям 24-й, 33-й, 54-й, 110-й механизированных, 79-й десантно-штурмовой, 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Зализнянское, Орехово-Василевка, Марково, Ступочки, Степановка, Ильинка, Часов Яр и Курахово Донецкой Народной Республики. Потери противника составили свыше 985 военнослужащих, танк «Leopard» производства ФРГ, боевая машина пехоты, бронетранспортёр, два автомобиля, пусковая установка реактивной системы залпового огня «HIMARS» производства США. Уничтожено три станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и три полевых склада с боеприпасами.

Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных действий освободили населённый пункт Горняк Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике 24-й механизированной, 59-й мотопехотной, 68-й егерской, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ, 35-й бригады морской пехоты, 111-й и 119-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Димитров, Тарасовка, Красное, Селидово, Новоалексеевка, Вознесенка, Лысовка и Ленинское Донецкой Народной Республики. Отражено 13 контратак штурмовых групп 23-й, 100-й механизированных, 68-й, 152-й егерских, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ и 35-й бригады морской пехоты. Противник потерял более 500 военнослужащих, боевую бронированную машину «Kirpi» турецкого производства, два автомобиля, 152-мм гаубицу «Мста-Б», два 152-мм орудия Д-20 и три 122-мм гаубицы Д-30.

Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю и освободили населённый пункт Доброволье Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ и 123-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Успеновка, Максимовка и Раздольное Донецкой Народной Республики. Отражена контратака штурмовой группы 113-й бригады теробороны. Потери противника составили до 125 военнослужащих, восемь автомобилей, 203-мм самоходная установка «Пион», две 155-мм гаубицы М777 производства США и 155-мм самоходная артиллерийская установка «Caesar» производства Франции.

Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированиям 117-й механизированной, 141-й пехотной бригад ВСУ, 124-й и 126-й бригад теробороны в районах населённых пунктов Новоданиловка Запорожской области, Камышаны и Никольское Херсонской области. Потери ВСУ составили до 65 военнослужащих, восемь автомобилей и 152-мм орудие Д-20. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и два склада с боеприпасами.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам аэродромной инфраструктуры воздушных сил Украины, центру управления беспилотных систем генерального штаба ВСУ, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 139 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбито три реактивных снаряда «HIMARS» производства США и 98 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа».

 

 

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Новая глава в истории освоения Арктики: от ледокола «Ленин» до титанов Северного Ледовитого океана
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВВ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ НУЖНЫ НЕ ТОЛЬКО ЗНАНИЯ, НО И ТЕРПЕНИЕВЕРНУЛСЯ НА МАЛУЮ РОДИНУ И ПРОДОЛЖИЛ КАРЬЕРУ ВРАЧА
-

Последние комментарии

Евгений
24.10.24 11:47
С учетом того, что айтишники сейчас востребованы как никогда, логично, что уже бесплатно начинают их готовить.
Комментарий к новости:В Мурманской области появится «Школа 21» от «Сбербанка»: соглашение об этом подписали губернатор Андрей Чибис и председатель правления ПАО «Сбербанк» Герман Греф
Сергей
23.10.24 14:47
Очень полезное начинание. Сбер вообще неплохо умеет реализовывать подобные истории.
Комментарий к новости:В Мурманской области появится «Школа 21» от «Сбербанка»: соглашение об этом подписали губернатор Андрей Чибис и председатель правления ПАО «Сбербанк» Герман Греф
Вупи Голдберг
22.10.24 15:15
Чего их искать, они все яндекс такси да маршрутках гоняют. Дилжоны, Нуржоны и прочие джоны. Не Мурманск, а Шервудский лес какой то.
Комментарий к новости:Сотрудники СК РФ по Северному флоту продолжают выявлять уклонистов воинского учёта среди натурализованных граждан
-Правовая консультация (18+)Руководитель юридической практики в «SuperJob» Александр Южалин рассказал, как увеличить себе отдых в 2025 году
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3012345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире12:30Новости. Информационная программа (12+)13:00«Умельцы». Художественный сериал, 11 серия (16+)14:00Мультфильмы (0+/6+)
-PRO Деньги (16+)Мнение россиян о банковском механизме «второй руки» разделилось-PRO Валюту (16+)Цены на нефть эталонных марок повышаются, курс американского доллара показывает незначительные изменения относительно основных мировых валют-PRO Энергетику (18+)Выработка Кольского ветропарка достигла 1 миллиарда кВт/ч-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 30 октября-PRO Нефть и газ (18+)По предварительным данным ПAO «НОВАТЭК», общий объём реализации жидких углеводородов в III квартале 2024 года снизился-PRO Законы (18+)Законопроект о дополнительных государственных гарантиях отдельным категориям работников госорганизаций региона будет способствовать социальной справедливости
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика