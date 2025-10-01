Подразделения группировки войск «Центр» России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Потери украинских вооруженных формирований составили до 540 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, восемь автомобилей и самоходная артиллерийская установка.

Министерство обороны Российской Федерации 30 сентября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «Вооружённые Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям двух механизированных, егерской бригады, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Павловка, Варачино, Новая Сечь, Кондратовка и Андреевка Сумской области. На Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Волчанск и Бочково Харьковской области. ВСУ потеряли свыше 180 военнослужащих, одну боевую бронированную машину, 10 автомобилей, артиллерийское орудие и четыре склада боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Запад» в результате решительных действий освободили населённый пункт Кировск Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Купянск, Петропавловка, Садовое Харьковской области и Ямполь Донецкой Народной Республики. Потери противника составили свыше 250 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, 23 автомобиля и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены четыре станции радиоэлектронной борьбы и девять складов боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск решительными действиями освободили населённый пункт Северск Малый Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение формированиям трёх механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Иванополье, Плещеевка, Александро-Калиново, Бересток и Степановка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 245 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 13 автомобилей, восемь артиллерийских орудий, пять складов боеприпасов и материальных средств.

Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике трёх механизированных бригад, десантно-штурмовой бригады, штурмового полка ВСУ и двух бригад нацгвардии в районах населённых пунктов Белицкое, Анновка, Рубежное и Гришино Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили до 540 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, восемь автомобилей и самоходная артиллерийская установка.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Алексеевка, Великомихайловка, Покровское Днепропетровской области и Горькое Запорожской области. ВСУ потеряли свыше 320 военнослужащих, боевую бронированную машину, 12 автомобилей, три орудия полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике двух бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Малая Токмачка Запорожской области, Львово и Белозерка Херсонской области. Уничтожены до 65 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, шесть автомобилей, семь станций радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам железнодорожной транспортной инфраструктуры, использующимся для переброски вооружения и горюче-смазочных материалов для ВСУ, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов большой дальности, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 154 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 128 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа».

***

Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 67-й мотострелковой дивизии с успешным освобождением населённого пункта Кировск ДНР.

«В суровых испытаниях военнослужащие соединения ежедневно проявляют высокий профессионализм и беззаветную преданность воинскому долгу, храня верность Отечеству и военной присяге», – сказано в телеграмме Министра обороны РФ.

Глава военного ведомства отметил, что благодаря смелым и решительным действиям дивизия уверенно продвигается вперед, улучшая положение наших войск, а стойкость и самоотверженность воинов-мотострелков являются истинным примером героизма для подрастающего поколения.

Андрей Белоусов поблагодарил военнослужащих дивизии за мужество, отвагу и целеустремленность, проявленные в боях, а также пожелал им крепкого здоровья, боевых успехов и несгибаемой воли.

